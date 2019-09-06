Экономика
КоммерсантъУчастники ВЭФ подписали соглашения на 3,4 трлн рублей
В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) было подписано 270 соглашений, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Трутнев.
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Трутнев подвёл итог затянувшегося первого дня ВЭФ: Спать будем в следующий раз
Life.ru04 сентября в 12:09
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Политика
Самолет с россиянами вылетел из Киева в Москву
Lenta.ru 05:14
Общество
Число погибших в результате урагана «Дориан» на Багамах возросло до 43
Число погибших в результате урагана "Дориан" на Багамских островах возросло до 43.
ТАСС вчера в 23:23
Армия и оружие
Сотни российских военных отправлены в Сирию на штурм Идлиба
Информационный портал «Лента.ру» сообщил, что для выполнения операции в Сирии будут направлены сотни российских военнослужащих, которые относятся к частным военным подразделениям, имеющие связь с Евгением Пригожиным.
ГЛАС.RU 04:33
Общество
Путин поздравил москвичей с Днем города
"Дорогие москвичи, гости столицы, уважаемый Сергей Семенович (Собянин, мэр города - ред.), сердечно поздравляю всех вас с праздником, с Днем города", — заявил Путин в ходе торжественных мероприятий в часть праздника на ВДНХ.
РИА Новости 05:15
Политика
В Италии по запросу США задержали российского топ-менеджера
В Неаполе по запросу США задержали директора по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в «Ростех») Александра Коршунова.
БИЗНЕС Online 05 сентября в 16:54
Политика
Министр экономики Бразилии оскорбил супругу президента Франции
REGNUM вчера в 14:34
Политика
В Иране пообещали оставить прежним доступ МАГАТЭ к ядерным объектам
Доступ МАГАТЭ к ядерным объектам Ирана будет прежним с третьего этапа сокращения обязательств, начавшегося 6 сентября, заявил представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.
РИА Новости 02:38
Политика
Пенсионный возраст могут повысить до 70 лет
Бизнес.Ру вчера в 09:24
Происшествия
Со дна Балтийского моря исчезла немецкая подводная обсерватория
Пропажу заметили 21 августа, когда с обсерваторией прервалась связь.
РИА Новости 00:07
Происшествия
Памфилова рассказала о травмах после нападения
Интерфакс вчера в 10:17
Политика
Bloomberg: Трамп начал грязную игру против автомобильных компаний
Структура, которой поручено беспристрастное обеспечение соблюдения антимонопольных законов Соединённых Штатов, превратилась в ещё один инструмент президента США Дональда Трампа, который он может использовать для поощрения своих друзей или наказания своих врагов среди американских корпораций, пишет Джо Носера в статье для издания Bloomberg.
REGNUM 00:35
Наука
В России создали список «уроков будущего» для школ
Институт развития интернета (ИРИ) вместе с представителями Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» подготовили список школьных предметов, которые помогут современным детям в развитии «компетенций будущего».
Невские Новости 04:56
Экономика
Глава Сбербанка Герман Греф обвинил алтайскую власть в хищении средств
Герман Греф, Глава Сбербанка: Губернатору ( Олегу Хорохордину, - прим. ред.) может это будет неловко сказать, но средства были похищены предыдущей командой (губернатора Александра Бердникова, - прим.ред.). Кроме того, алтайские власти вытащили тину из озера и перекрыли ею дренаж озера.
Алтапресс 05:33
Шоу-бизнес
Валерия призналась, что потеряла ребенка от Пригожина
RuNews24.ru вчера в 09:58
Гаджеты
Назван самый продаваемый смартфон года
Официально: новые айфоны покажут 10 сентября читайте также В ноябре 2018 года вице-президент по маркетингу Apple Грег Йосвяк заявил, что iPhone Xr каждый день со дня поступления в продажу 26 октября неизменно оказывался самым продаваемым смартфоном компании.
Вести.Хайтек вчера в 13:42
Армия и оружие
Российские подлодки вышли из строя в Сирии
Три подводные лодки ВМФ России из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.
Lenta.ru 05 сентября в 08:45
Происшествия
«Мосгаз» объяснил появление запаха газа в разных районах Москвы
Запах газа, на который жалуются жители разных районов Москвы, связан с превышением уровня его одорирования поставщиком, угрозы для населения нет, говорится в сообщении "Мосгаза".
РИА Новости вчера в 18:08
Общество
Компания РПЦ получила лицензию на производство вина
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка выдала ООО «Мезыбь» (принадлежит структурам РПЦ) лицензию на производство и поставки вина.
Ведомости вчера в 06:19
Шоу-бизнес
Божена Рынска нашла опекуна будущей дочери на случай своей смерти
Читайте материал: "Божена Рынска объявила скорое рождение дочери от покойного Малашенко"
Московский Комсомолец 04:27
Общество
Норкин выгнал из эфира НТВ устроившего скандал гостя
Журналист Андрей Норкин выгнал со съемок программы "Место встречи" члена Общественной палаты и руководителя движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева.
РИА Новости вчера в 09:26
Политика
Евродепутат призвал Францию отменить антироссийские санкции
Французский депутат Европейского парламента Тьерри Мариани заявил, что для развития отношений между Парижем и Москвой необходимо отказаться от антироссийских санкций.
Газета.Ru 05:13
Технологии
X5 начала тестировать магазин без кассиров «Пятерочка с собой»
Крупнейший российский ритейлер открыл экспериментальную «Пятерочку» – магазин с полностью автоматизированной системой покупок, без кассиров.
Ведомости вчера в 09:40
Кино
Дженнифер Лопес опубликовала видео с тренировок танцев на шесте
Дженнифер Лопес накануне мировой премьеры фильма "Стриптизёрши", которая состоится 7 сентября, опубликовала в своём Instagram-аккаунте видео подготовки к съёмкам.
Discover24 02:44
Армия и оружие
В Севастополь прибыл новейший морской тральщик «Иван Антонов»
Новейший морской тральщик (мтщ) «Иван Антонов» впервые после вступления в состав Черноморского флота (ЧФ) прибыл в пункт постоянной дислокации в Севастополе.
Вести Севастополя 05:24
Наука
В Китае нашли следы мокрицы возрастом более полумиллиарда лет
Окаменелость может помочь разгадать загадки эволюции первых живых существ Ученые из США и Китая нашли окаменевшие следы движения доисторической "мокрицы", которая жила примерно 550 миллионов лет назад.
Аргументы и Факты 05 сентября в 20:04
Футбол
Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
Алексеевский суд Белгородской области постановил отпустить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из колонии.
ФедералПресс вчера в 03:16
Общество
На Кубани более 30 тысяч человек остались без электричества
Почти 31 тысяча человек в городе Белореченск Краснодарского края остались без электроснабжения, сообщается в материалах Минэнерго РФ.
РИА Новости 04:40
Происшествия
Иран задержал в Персидском заливе заподозренное в контрабанде судно
Иранская береговая охрана задержала в районе Персидского залива судно, заподозренное в контрабанде топлива.
Известия 05:08