Экономика

КоммерсантъКоммерсантъУчастники ВЭФ подписали соглашения на 3,4 трлн рублей

В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) было подписано 270 соглашений, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Трутнев.
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Участники ВЭФ подписали соглашения на 3,4 трлн рублей

Коммерсантъ06:19

На ВЭФ в 2019 году подписали соглашения на 3,4 трлн рублей

ТАСС05:16

На ВЭФе заключили соглашения на 3,4 трлн руб

РБК07:18

На ВЭФ подписали более 270 соглашений на 3,4 триллиона рублей

РИА Новости04:59

В рамках Восточного экономического форума заключены соглашения на 3,5 трлн рублей

Интерфакс05:37

Участники ВЭФ заключили соглашения на 3,4 трлн рублей

РЕН ТВ05:14

Неформальное общение лидеров на Восточном экономическом форуме

RT на русском12:02
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