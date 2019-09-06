Экономика
КоммерсантъУчастники ВЭФ подписали соглашения на 3,4 трлн рублей
В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) было подписано 270 соглашений, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Трутнев.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 13:45, Вашингтон
Музыка
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
РИА Новости 09:53
Происшествия
Самолет ВВС США случайно выпустил ракету над Аризоной
Аргументы недели 13:01
Общество
Гордон публично «закрыл рот» Барановской
Газета.Ru 11:06
Политика
Лукашенко предложил попросить у Москвы компенсировать Чернобыль газом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика до сих пор не может использовать древесину из пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) районов, а Россия как правопреемник СССР могла бы помочь белорусской стороне с газом, сообщается на сайте главы государства.
РБК 11:14
Культура
Автор памятника Чайковскому в Петербурге станет известен к 2020 году
В пятницу, 6 сентября, на новой сцене Мариинского театра прошла пресс-конференция с участием временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова по случаю объявления в городе открытого архитектурного конкурса с международным участием на эскизный проект памятника композитору Петру Ильичу Чайковскому.
Невские Новости 11:38
Политика
Бразильский министр оскорбил жену Макрона
РИА Новости 12:59
Политика
Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена
Ранее 6 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.
Известия 12:56
Политика
Путин и Абэ обсудили мирный договор и Курильские острова
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудили мирный договор и статус Курильских островов, заявил помощник российского главы Юрий Ушаков.
Московский Комсомолец вчера в 03:49
Политика
Россия и Белоруссия подготовили программу интеграции
Россия и Белоруссия завершили работу над программой действий по интеграции, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
РИА Новости 09:02
Политика
Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы
Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском вчера в 15:45
Экономика
Российские застройщики отказались работать по закону
С 1 июля текущего года жилищные девелоперы в России обязаны начинать все новые проекты с привлечением средств от банков.
Lenta.ru 13:15
Происшествия
В Вологодской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку
РИА Новости 05:05
Наука
У левшей нашли отличия в геноме и структуре мозга
LentaChel.ru вчера в 11:50
Политика
МИД ДНР обвинил Киев в планомерном срыве перемирия в Донбассе
«Если Киев не выполняет ни одного согласованного с таким трудом условия перемирия сейчас, спустя всего 48 дней его действия, то надеяться на какое-то эфемерное улучшение ситуации от введения нового перемирия не приходится», — отмечается в заявлении МИД.
ИА Новороссия 12:39
Футбол
Рамзан Кадыров позвал Кокорина и Мамаева в «Ахмат»
Вести.Ru 13:12
Экономика
В ЦБ заявили о неготовности России к внедрению новой пенсионной модели
Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать предложение Минфина о введении в РФ системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), Эльвира Набиуллина заявила о том, что ЦБ "не видит готовности" к внедрению данной модели пенсионных накоплений в России.
Вести.Финанс 12:13
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на продукты
Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 06:57
Происшествия
К ФБК Навального подан иск на 1 млрд рублей
ООО "ФЛАЙ АВТО" подало в Арбитражный суд Москвы исковое заявление к "Фонду борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального с требованиями на сумму в 1 млрд рублей.
Интерфакс вчера в 11:36
Армия и оружие
США перебросили в Европу стратегический бомбардировщик B-52
США перебросили в Великобританию стратегический бомбардировщик Boeing B-52 для участия в учениях.
РИА Новости 00:04
Здоровье
Минздрав уточнил порядок получения незарегистрированных в РФ лекарств
Министерство здравоохранения РФ разработало порядок выписки рецептов на незарегистрированные в России медицинские препараты.
Известия 12:46
Общество
Человек-паук официально покинул киновселенную Marvel
Студия Marvel больше не будет заниматься продюсированием фильмов с участием Человека-паука, сообщает Variety.
Российская газета 07:19
Политика
Путин поручил выделить деньги пострадавшим от паводка в Приамурье
Российский президент Владимир Путин поручил кабмину выделить дополнительные деньги Амурской области на ремонт домов, пострадавших от подтоплений, и для оказания помощи людям, оставшимся без жилья.
РЕН ТВ 12:52
Гаджеты
Apple протестирует веб-версию Apple Music
Американская компания Apple запустила веб-версию приложения Apple Music, которое может использоваться в браузере без программы iTunes.
Клопс 01:19
Политика
Британская Палата лордов одобрила законопроект об отсрочке Brexit
Палата лордов британского парламента одобрила принятый ранее палатой общин законопроект, который обязывает премьера страны Бориса Джонсона и его правительство просить Брюссель отложить выход Соединенного Королевства из состава Евросоюза на три месяца в случае отсутствия сделки с ЕС.
Российская газета 11:34
Шоу-бизнес
Стала известна дата свадьбы Собчак и Богомолова
О романе Богомолова с Собчак стало известно в начале 2019 года. Тогда телеведущая состояла в браке с актёром Максимом Виторганом.
News.ru 04 сентября в 12:08