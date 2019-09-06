Экономика
КоммерсантъУчастники ВЭФ подписали соглашения на 3,4 трлн рублей
В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) было подписано 270 соглашений, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Трутнев.
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Автоматически обработаны 6982 источника, обновлено в 10:48, Вашингтон
Происшествия
В Нижнем Тагиле третьеклассник сел за руль машины и устроил ДТП
В Нижнем Тагиле произошло дорожно-транспортное происшествие, одним из участников которого стал 10-летний мальчик за рулём «Лады Приоры».
REGNUM 09:57
Политика
Лукашенко попросил Россию «не гнобить и не наклонять» Белоруссию
3 сентября президенту Белоруссии передали для дальнейшего одобрения проект программы по интеграции с Россией.
Известия 07:03
Футбол
Кокорина и Мамаева освободили по УДО
Обновлено в 12:39 Футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, а также его младшего брата Кирилла суд освободил из колонии условно-досрочно, сообщает "Интерфакс".
BFM.ru 04:32
Происшествия
Стало известно о травмах Памфиловой после нападения
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова в результате нападения повредила палец на руке и получила травму от электрошокера в районе живота.
Lenta.ru 10:11
Здоровье
Пермские врачи отказались от переработок в знак протеста
Прокуратура вмешалась в спор медиков и администрации В Перми врачи травматологического отделения горбольницы №6 уведомили главврача об отказе работать на нескольких ставках из-за большой загруженности отделения.
Коммерсантъ 10:37
Авто
В ОАЭ представили особый BMW M760Li xDrive Atlantis Blue
Стильный цвет кузова Atlantis Blue творит чудеса на величественном седане, а также отвлекает нас от огромной глянцевой решетки.
32CARS.ru 05:23
Футбол
Клопп и Гвардиола поборются за звание лучшего тренера АПЛ в августе
Стали известны претенденты на звание лучшего тренера английской Премьер-лиги в августе.
Sport24.ru 07:34
Политика
Бразильский министр вслед за президентом оскорбил жену Макрона
Министр экономики Бразилии Паулу Гедес, выступая перед предпринимателями в городе Форталеза на северо-востоке страны, оскорбительно отозвался о внешности жены президента Франции Брижит Макрон.
РБК 07:08
Происшествия
Неизвестный в центре Москвы заставил прохожего купить ему еды в McDonald’s, пригрозив избиением
Мужчина в центре Москвы под угрозой избиения купил незнакомцу еду в McDonald's на 1 тыс. руб. Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщил источник в правоохранительных органах.
Агентство Москва 06:39
Политика
Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы
Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском вчера в 15:45
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологии
Актриса Анастасия Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологическом заболевании, сообщает «КП-Екатеринбург».
Суть событий 04 сентября в 12:14
Единоборства
Нурмагомедову пришлось раздеться, чтоб сделать вес перед боем с Порье
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов прошёл процедуру взвешивания пред боем с американцем Дастином Порье.
REGNUM 02:41
Политика
Путин потребовал в срок завершить строительство космодрома Восточный
Президент России Владимир Путин потребовал завершить строительство космодрома Восточный в Амурской области и запустить ракеты-носители с космодрома в назначенные сроки.
Газета.Ru 08:37
Происшествия
Основателя «Рольфа» объявили в международный розыск
Россия объявила в международный розыск основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова, передает ТАСС.
Газета.Ru 04:48
Баскетбол
Определились все участники второго раунда чемпионата мира
Стали известны все участники второго группового этапа чемпионата мира в Китае. Последним участником этой стадии стала сборная Греции.
Матч ТВ вчера в 11:16
Политика
Роскомнадзор направил обращения Google и Facebook перед выборами
«Роскомнадзор направил представителям компаний Google (в том числе YouTube) и Facebook обращения о принятии исчерпывающих мер по недопущению распространения 7 и 8 сентября 2019 года политической рекламы на указанных интернет-площадках», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
RT на русском 10:33
Гаджеты
Смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2 получили круглые тройные камеры
Megaobzor.com вчера в 14:25
Происшествия
Рейс из Петербурга в Тунис задерживается на 18 часов
Санкт-Петербургские ведомости 04:23
Финансы
ЦБ опустил ключевую ставку до минимума за пять лет
Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 6 сентября, принял решение снизить ключевую ставку до 7 процентов годовых, что стало минимальным значением с 2014 года.
Lenta.ru 06:34
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Известия 01:57
Политика
Экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе умер на 96-м году жизни
ПолитРоссия 03:01
Шоу-бизнес
Раскрыта стоимость свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова
Напомним, поклонники заметили на пальце Собчак обручальное кольцо.
VSE42.RU 05:20
Происшествия
В Вологодской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку
РИА Новости 05:05
Экономика
Дерипаска впервые после санкций выступил на международном форуме
Российский бизнесмен Олег Дерипаска, находящийся под американскими санкциями, выступил на площадке Восточного экономического форума, трансляция выступления велась на сайте ВЭФа.
РБК вчера в 03:48
Политика
Глава Крыма позвал Зеленского на полуостров
Газета.Ru 01:17
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Происшествия
Против Абызова возбудили новое уголовное дело
«Не сумев за пять месяцев доказать совершение Абызовым мошенничества и организацию преступного сообщества, следствие возбуждает новые дела по надуманным основаниям, чтобы продолжить оказывать давление на суд с целью наложения арестов на имущество юридических лиц, якобы имеющих отношение к Абызову, а также продления ему срока содержания под стражей», — пояснил Аснис.
Известия вчера в 08:35