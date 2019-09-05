Экономика

КоммерсантъКоммерсантъУчастники ВЭФ подписали соглашения на 3,4 трлн рублей

В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) было подписано 270 соглашений, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Трутнев.
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На ВЭФ подписали соглашения на рекордную сумму в 3,4 трлн рублей

Вести.Финанс06:08

На полях ВЭФ-2019 подписаны соглашения на 1 трлн руб

Газета.Ruвчера в 07:58

Участники ВЭФ подписали соглашения на 3,4 трлн рублей

Коммерсантъ06:19

На ВЭФ в 2019 году подписали соглашения на 3,4 трлн рублей

ТАСС05:16

На ВЭФе заключили соглашения на 3,4 трлн руб

РБК07:18

Трутнев подвёл итог затянувшегося первого дня ВЭФ: Спать будем в следующий раз

Life.ru04 сентября в 12:09

Участники ВЭФ заключили соглашения на 3,4 трлн рублей

РЕН ТВ05:14
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Среди погибших на судне в Калифорнии была россиянка, сообщили СМИ

Газета.Ru 16:51
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На дом Памфиловой совершено нападение

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Путин ответил Абэ про мирный договор по Курилам

Московский Комсомолец вчера в 05:18
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В пресс-службе Роструда рассказали, в каких сферах предлагают наибольшее число вакансий с зарплатой от 80 тыс. рублей в месяц.
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Грабители выстрелили в мужчину в центре Москвы

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Газета.Ru 14:12
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Reuters: Exxon Mobil продаст за $4 млрд активы в Норвегии

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Человек-паук больше не появится в новых фильмах Marvel

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NASA показало кадры схода ледяной лавины на Марсе

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Происшествия

Число погибших при обрушении здания в Подмосковье возросло до 3

На месте обрушения части здания на территории бывшего детского лагеря, произошедшего в подмосковном Сергиевом Посаде, спасатели обнаружили под обломами тела еще двух погибших, после чего число жертв ЧП возросло до трех – ранее было обнаружено и извлечено тело одного погибшего рабочего.
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Для Бутусова постановка станет первой на посту главного режиссера театра Вахтангова.
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Названы требования Трампа к Зеленскому

Издание полагает, что встреча американского лидера с новым президентом Украины Владимиром Зеленским затягивается из-за позиции Белого дома: Трамп хочет, чтобы Киев признал факт своего вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году на стороне кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.
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