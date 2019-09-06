Экономика
КоммерсантъУчастники ВЭФ подписали соглашения на 3,4 трлн рублей
В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) было подписано 270 соглашений, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Трутнев.
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Трутнев подвёл итог затянувшегося первого дня ВЭФ: Спать будем в следующий раз
Life.ru04 сентября в 12:09
Автоматически обработан 6981 источник, обновлено в 09:11, Вашингтон
Происшествия
Программист Котов получил четыре года колонии за нарушения на митингах
РИА Новости вчера в 11:20
Культура
Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане
Известия вчера в 19:57
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Любовь Толкалина рассталась с ведущим Джоном Уорреном
Накануне ведущий НТВ подтвердил, что у него был роман с Толкалиной, и в то же время признался, что сейчас они больше не вместе.
Bimru.ru вчера в 12:10
Политика
Путин ответил Абэ про мирный договор по Курилам
Московский Комсомолец вчера в 05:18
Шоу-бизнес
Раскрыта стоимость свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова
Напомним, поклонники заметили на пальце Собчак обручальное кольцо.
VSE42.RU 05:20
Кино
Человек-паук окончательно покинул киновселенную Marvel
Человек-Паук официально покинул киновселенную Marvel, так как компании Disney и Sony не смогли договориться.
Сусанин 08:15
Армия и оружие
Талибы атаковали город Фарах на западе Афганистана
На центр одноименной провинции Фарах на западе Афганистана напали боевики запрещенного в России радикального движения "Талибан".
Комсомольская правда 07:06
Происшествия
На дом Памфиловой совершено нападение
RT на русском 05:22
Финансы
Центробанк ожидаемо снизил ключевую ставку
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 7% годовых, что укладывается в политику планомерного смягчения, но затем возьмет паузу.
BFM.ru 08:41
Футбол
Кокорина и Мамаева освободили по УДО
Обновлено в 12:39 Футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, а также его младшего брата Кирилла суд освободил из колонии условно-досрочно, сообщает "Интерфакс".
BFM.ru 04:32
Политика
Лукашенко потребовал, чтобы Россия не наклоняла Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг утверждения, что Белоруссия во внешней политике якобы развернулся на Запад, передает "БелТА".
Газета.Ru 06:53
Финансы
Китай может вскоре снизить нормы резервирования для банков
Народный банк Китая (китайский ЦБ) снизил нормативы резервных требований для банков в январе после аналогичного призыва Госсовета в декабре.
Финмаркет 04 сентября в 09:33
Происшествия
В Крыму нашли тело пассажирки с затонувшего прогулочного катера
Спасатели обнаружили тело пассажирки затонувшего в Крыму прогулочного катера.
РБК 08:41
Происшествия
Суд в Москве заочно арестовал основателя «Рольфа»
Басманный суд Москвы в пятницу заочно арестовал основателя автоконцерна "Рольф" Сергея Петрова, обвиняемого в незаконном выводе за рубеж и присвоении 4 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 08:57
Транспорт
ФАС не исключила картельный сговор при повышении цен на проезд в Пензе
Как говорится в официальном сообщении ведомства, на которое ссылается ИА «Пенза-пресс», установлено, что компании-перевозчики в июне 2019 года единовременно приняли решение о повышении цен.
Известия 07:16
Общество
Основным владельцем КВН стал сын Маслякова
Основным владельцем телевизионного творческого объединения «Александр Масляков и Компания» (АМиК, объединению принадлежит КВН) стал Александр Масляков-младший, следует из данных СПАРК.
РБК 05:54
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук задумывается о втором ребёнке
Актуальные Новости 03:25
Шоу-бизнес
Поклонники Николая Караченцова делают памятник актеру за свой счет
Вдова великого актера Николая Караченцова сразу после смерти супруга намеревалась создать достойный памятник мужу.
ГлобалМСК.ру 06:51
Теннис
Патрик Макинрой: Димитров победит Медведева
Димитров великолепно защищается, и я думаю, что он победит Медведева.
GoTennis.ru 06:58
Армия и оружие
Из-за санкций на российские подлодки поставили старье
На российские подлодки, которые дежурят у берегов Сирии, из-за санкций заменили батареи импортного производства на старые советские.
Утро.ru вчера в 09:47
Политика
Зеленский отклонил петицию о легализации оружия на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу отклонил петицию с требованием легализовать в стране оружие.
Аргументы недели 08:41
Политика
В Раду внесли закон о свободном выборе языка выступления в парламенте
Ряд внефракционных депутатов внесли в Верховную Раду законопроект о свободном выборе языка выступления в парламенте, а также теле- и радивещания.
Комсомольская правда 07:59
Футбол
Карапетян: «Бонуччи поступил позорно»
Форвард "Сочи" и сборной Армении Александр Карапетян раскритиковал защитника сборной Италии Леонардо Бонуччи после отборочного матча Евро-2020.
Soccer.ru 06:39
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин раскрыл причины развода с первой женой
Авторитетный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин стал новым гостем студии «Судьбы человека» Бориса Корчевникова на «России 1». Супруг певицы Валерии вспомнил о разводе со своей предыдущей женой, которая подарила ему двоих детей.
Bimru.ru 06:56
Экономика
Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов
Сбербанк запустил сервис «СберМаркет», который занимается доставкой продуктов из магазинов.
Коммерсантъ вчера в 22:36
Политика
Путин потребовал в срок завершить строительство космодрома Восточный
Президент России Владимир Путин потребовал завершить строительство космодрома Восточный в Амурской области и запустить ракеты-носители с космодрома в назначенные сроки.
Газета.Ru 08:37
Музыка
Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Ранее «Культуромания» сообщала о том, что в начале августа скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин.
Культуромания вчера в 13:52
Транспорт
Новая платформа «Северянин» МЖД открылась на северо-востоке Москвы
Новая платформа "Северянин" Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) открылась для пассажиров в районе Ростокино северо-востока Москвы, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 07:15
Политика
Вышинского и Сенцова включили в список обмена между РФ и Украиной
Главный редактор портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, режиссёр Олег Сенцов и украинские моряки, задержанные за инцидент в Керченском проливе, включены в список обмена между Москвой и Киевом.
News.ru 01:24