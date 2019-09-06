Экономика
КоммерсантъУчастники ВЭФ подписали соглашения на 3,4 трлн рублей
В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) было подписано 270 соглашений, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Трутнев.
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Трутнев подвёл итог затянувшегося первого дня ВЭФ: Спать будем в следующий раз
Life.ru04 сентября в 12:09
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Политика
Лукашенко попросил Россию «не гнобить и не наклонять» Белоруссию
3 сентября президенту Белоруссии передали для дальнейшего одобрения проект программы по интеграции с Россией.
Известия 07:03
Спорт
Кастер Семеня начнет карьеру футболистки
Спорт-Экспресс 02:01
Футбол
Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев решением Алексеевского районного суда Белгородской области освобождены на основании их ходатайства об УДО.
RT на русском 03:01
Шоу-бизнес
Ивлеева вышла замуж за Элджея и сменила фамилию
Блогер Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк - прим.ред.) поженились.
ТВ Центр вчера в 09:40
Политика
Суд в Киеве освободил свидетеля по делу MH17
В конце июля украинский прокурор Олег Пересада говорил, что Цемах станет свидетелем на международном процессе по делу о крушении MH17.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 07:34
Общество
Собянин заявил, что без мегаполисов регионы «окунутся в нищету»
Москва обеспечивает рабочими местами около 2 миллионов людей, проживающих в Подмосковье, если исчезнут большие агломерации, то большинство регионов "окунутся в нищету", заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 04:26
Политика
Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы
Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском вчера в 15:45
Политика
Путин рассчитывает на снижение ставки по ипотеке по всей стране
Накануне сообщалось о готовности властей запустить на Дальнем Востоке спецпрограмму для молодых семей со ставкой по ипотеке 2% годовых.
РИА Новости 01:55
Культура
Звезды «Уральских пельменей» объявили о прощальном туре после раскола
Звезды юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников и Андрей Рожков объявили, что грядущий тур программы «Ваши пельмени» станет для них последним.
Взгляд.ру вчера в 12:29
Политика
Источник опроверг слухи о подготовке к повышению пенсионного возраста
Источник в аппарате правительства РФ опроверг сообщения СМИ о якобы ведущейся в кабинете министров подготовке к повышению пенсионного возраста до 70 лет.
РИА Новости 05:57
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до значения 2014 года
В середине июня Банк России впервые с прошлого года снизил ключевую ставку — на 0,25 процентного пункта, с 7,75% до 7,5%.
РБК 06:41
Происшествия
Под Вологдой нашли живой пропавшую двое суток назад двухлетнюю девочку
В Вологодской области волонтёры на третий день поисков обнаружили живой двухлетнюю девочку, пропавшую в селе Красное Тарногского района после того, как мать оставила её без присмотра в песочнице.
RT на русском 06:48
Энергетика
Козак: газопровод «Сила Сибири» полгода будет работать в режиме наладки
Поставки газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири" начнутся по плану - 1 декабря, но полгода будут идти в режиме пусконаладки, без гарантированных объемов, сообщил журналистам курирующий ТЭК вице-премьер РФ Дмитрий Козак по итогам заседания российско-китайской межправкомиссии по энергетике.
РИА Новости 06:50
Происшествия
Основателя «Рольфа» Сергея Петрова объявили в международный розыск
Основатель «Рольфа» Сергей Петров объявлен в международный розыск, сообщили «Интерфаксу» в суде.
Ведомости 04:39
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец вчера в 06:54
Авто
Названы цены обновленного Lexus GX 460
Evo-rus.com 00:41
Происшествия
Возгорание на месте крушения Ми-8 под Саратовом ликвидировано
Заместитель председателя правительства Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что пожар на месте крушения военного вертолёта Ми-8 был ликвидирован.
RT на русском вчера в 09:18
Наука
Скорость передачи информации разных языков оказалась примерно равна
Скорость передачи информации оказалась универсальной и примерно схожей для многих языков, на которых говорит человечество.
Ugpressa.ru 04:25
Авто
Стартовали продажи нового Chevrolet Trailblazer 2020
Напомним, что официальный дебют Chevrolet Trailblazer новой генерации состоялся весной 2019 года на автосалоне в Шанхае.
Daily-Motor.Ru 02:11
Общество
Колледжи прекратят прием по 30 специальностям с 2021 года
Минпросвещения России планирует прекратить набор студентов в средние специальные учебных заведения по девяти профессиям и 23 специальностям, которые, по мнению министерства, можно считать устаревшими.
Газета.Ru вчера в 15:14
Кино
Мультсериал «Маша и медведь» покажут в кинотеатрах Великобритании
Аргументы и Факты вчера в 20:20
Политика
Глава Крыма позвал Зеленского на полуостров
Ранее глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского, в которых он сравнил полуостров с похищенным ребенком.
Газета.Ru 01:17
Происшествия
На Урале подозреваемых в изнасиловании полицейских уволили из МВД
Три руководителя подозреваемых в изнасиловании сотрудников полиции уволены, добавил он, еще трое должностных лиц переведены на нижестоящие должности.
Известия 06:26
Общество
Музей обороны и блокады Ленинграда возобновляет свою работу
Музей обороны и блокады Ленинграда возобновляет свою работу.
Вести.Ru 06:55
Происшествия
В ФБК и штабе Навального начались обыски
Ведомости вчера в 12:21