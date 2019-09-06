Экономика

КоммерсантъКоммерсантъУчастники ВЭФ подписали соглашения на 3,4 трлн рублей

В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) было подписано 270 соглашений, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Трутнев.
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На ВЭФ заключили соглашений на 3,4 триллиона рублей

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Life.ru04 сентября в 12:09

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Коммерсантъ06:19

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Автоматически обработано 6980 источников, обновлено в 07:46, Вашингтон
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