Экономика
КоммерсантъУчастники ВЭФ подписали соглашения на 3,4 трлн рублей
В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) было подписано 270 соглашений, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Трутнев.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 17:34, Вашингтон
Космос
Индия потеряла связь с посадочным лунным модулем
Газета.Ru 17:22
Армия и оружие
В Анапе начнут собирать микроспутники для военных
В Анапе наладят производство малозаметных микроспутников, которые будут менее уязвимы для противоспутникового оружия.
Кубань 24 11:02
Происшествия
В Петербурге кандидата в муниципалы арестовали на пять суток
В пятницу, 6 сентября, Смольнинский районный суд Петербурга арестовал на пять суток общественника Ярослава Кострова.
Форпост Северо-Запад 14:03
Гаджеты
Huawei представила процессор Kirin 990 со встроенным 5G-модемом
Huawei официально представила сегодня на выставке IFA а Берлине новые флагманские смартфонные процессоры Kirin 990 и Kirin 990 5G.
Вести.Хайтек 09:20
Происшествия
В Нью-Джерси найдена редкая двуглавая гремучая змея
Учёные американского штата Нью-Джерси обнаружили древесную гремучую змею, у которой оказалось две головы.
News.ru 14:51
Гаджеты
Смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2 получили круглые тройные камеры
Megaobzor.com вчера в 14:25
Политика
Путин рассказал о ходе переговоров с Украиной по обмену заключенными
Российский лидер Владимир Путин приоткрыл завесу тайны в вопросе обмена заключенными между РФ и Украиной.
Sputnik Эстония вчера в 07:45
Космос
«Будут ли летать в космос корабли, напечатанные на 3D-принтере?»
К своей детской мечте Иван подошёл, пожалуй, ближе всех из своих школьных друзей — сегодня молодой человек заканчивает МГТУ им. Баумана и, благодаря призовому месту по направлению «Аддитивные технологии» в студенческой олимпиаде «Я — профессионал», этим летом проходил стажировку в АО «Российские космические системы».
REGNUM 05:14
Происшествия
На дом Памфиловой совершено нападение
RT на русском 05:22
Футбол
Шотландия — Россия 1:2
Футболисты сборной России на выезде добились волевой победы над командой Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости 16:36
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук заговорила о рождении еще одного ребенка
Телепрограмма 03:48
Армия и оружие
Минобороны отрицает гибель российских военных в Сирии
«Информация, распространенная одним из российских СМИ о якобы гибели военнослужащих Вооруженных сил РФ, не соответствует действительности»,— говорится в сообщении Минобороны.
Коммерсантъ вчера в 10:54
Футбол
Сборная Нидерландов победила команду Германии в матче отбора ЕВРО-2020
Футболисты сборной Нидерландов на выезде нанесли поражение команде Германии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости 16:57
Футбол
Юрий Жирков: «Понимали, что нужно было отыграться до перерыва»
Пропустили вначале, понимали, что нужно было отыграться до перерыва.
Спорт-Экспресс 16:59
Происшествия
Грабители выстрелили в мужчину в центре Москвы
В Москве неизвестные со стрельбой отобрали у мужчины сумку с деньгами. Об этом сообщает МВД, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:12
Культура
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
Известия 12:54
Здоровье
В США зарегистрировали третий случай смерти, вызванный курением вейпа
Третий случай смерти в результате лёгочного заболевания, вызванного курением электронных сигарет, зарегистрирован Центром по контролю и профилактике заболеваний США в американском штате Индиана.
REGNUM 16:53
Происшествия
В Подмосковье обрушилось здание, под завалами могут быть люди
По сообщениям СМИ, под завалами могут находиться до четырех человек - это рабочие, которые производили демонтаж.
Российская газета вчера в 08:47
Автоспорт
Квят показал десятое время во второй практике Гран-при Италии
Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время в первой практике свободных заездов Гран-при Италии.
ProstoProSport 10:40
Происшествия
Сотрудник American Airlines попался на порче самолета перед вылетом
Согласно материалам дела, в ходе допроса механик Абдул-Маджид Маруф Ахмед Алани признался, что спровоцировал помехи в работе бортового оборудования самолета перед вылетом.
РБК 15:57
Футбол
Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
Алексеевский суд Белгородской области постановил отпустить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из колонии.
ФедералПресс 03:16
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов защитит титул чемпиона
Американец обладает хорошей техникой боя и имеет более длинные руки, однако Нурмагомедов нивелирует это преимущество тяжелым ударом, часто заканчивающийся нокаутом или тейкдауном.
Букмекеры.рф 15:42
Космос
В атмосфере экзопланеты впервые обнаружили калий
Выявить наличие калия в атмосфере отдаленной экзопланеты ученым удалось с помощью использования спектроскопии высокого разрешения через Большой бинокулярный телескоп в Аризоне (США).
Дни24 04 сентября в 09:40
Космос
В галактике Фейерверк обнаружена странная рентгеновская вспышка
Капитал страны 03:05
Экономика
В Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений
В Министерстве финансов сообщили детали законопроекта о новой системе добровольных пенсионных накоплений, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 15:14
Авто
Названы 7 причин, почему задний привод до сих пор не вымер
МедиаПоток 11:47
Футбол
Карапетян – Бонуччи: уважаю то, чего ты достиг в футболе, но это позор
Напомним, что в прошедшем отборочном матче чемпионата Европы 2020 года между Арменией и Италией Карапетян был удалён с поля после столкновения с Бонуччи.
Чемпионат 07:27
Космос
Робот «Федор» на корабле «Союз» покинул МКС
Корабль «Союз МС-14» с роботом «Федор» на борту вечером 6 сентября отчалил от Международной космической станции (МКС), в ночь на 7 сентября ожидается его приземление в Казахстане.
Известия 15:53
Авто
В ОАЭ представили особый BMW M760Li xDrive Atlantis Blue
Стильный цвет кузова Atlantis Blue творит чудеса на величественном седане, а также отвлекает нас от огромной глянцевой решетки.
32CARS.ru 05:23