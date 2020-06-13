В центре Лондона несколько тысяч человек собрались на мирную демонстрацию, которая переросла в массовые беспорядки и столкновения с полицией. Это была бы четвертая акция, которую проводит движение чернокожих Black Lives Matter.

В Лондоне начались столкновения протестующих с полицией

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