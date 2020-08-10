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РБК
РБК

Протестующие начали расходиться из центра Минска

Как уточняет «РИА Новости» со ссылкой на своего корреспондента, в центре города не осталось больших групп протестующих, автомобильное движение частично восстановлено. После окончания выборов президента в Минске и других городах республики начались несанкционированные акции протеста.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Протестующие разошлись из центра Минска

Большая часть протестующих разошлась из центральных районов Минска, ситуация возвращается в спокойное русло, передает корреспондент РИА Новости. Больших групп митингующих больше не видно, движение автомобилей почти восстановлено, однако из-за позднего времени машин мало.
РИА Новости20:27
Подробнее о событии
РБК

Протестующие начали расходиться из центра Минска

РБК21:30
РЕН ТВ

Большая часть протестующих ушла из центра Минска

РЕН ТВ20:15
Вести.Ru

Протестующие расходятся из центра Минска

Вести.Ru21:12
Говорит Москва

Большинство протестующих покинуло центр Минска

Говорит Москва20:51
РИА Новости

Протестующие разошлись из центра Минска

РИА Новости20:27
Lenta.ru

Протестующие в Минске начали расходиться

Lenta.ru20:21
Известия

Центр Минска покинула большая часть демонстрантов

Известия21:26

В Госдуме оценили разработку в ЕС механизма санкций против США

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновациям и предпринимательству Владимир Гутенев оценил слова посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера о разработке в Брюсселе механизма противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран - в первую очередь, американским санкциям в отношении компаний, работающих на строительстве газопровода "Северный поток - 2".
Газета.Ruвчера в 08:34
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Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции

Полеты российских и турецких авиаперевозчиков, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью, возобновятся завтра, 10 августа, сообщает Росавиация.
Коммерсантъвчера в 11:59
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Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
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Sega планирует выпускать больше игр для PC

Харуки Сатоми глава Sega Sammy Holdings Inc и вице-президент Коити Фуказава рассказали о планах выпуска игр для PC.В связи с высокими оценками и небольшой ценой их релиз Persona 4 Golden на PC превзошел все ожидания компании по продажам.
Vprognoze.ruвчера в 09:00
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В Совбезе России рассказали о готовности США «удушить» Европу

США, пользуясь ситуацией с коронавирусом, готовы удушить европейские страны ради своих интересов, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря российского Совета безопасности Александр Венедиктов.
РИА Новости20:26
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Вторичное жилье застыло в ожидании

Делая прогнозы относительно вторичного рынка Москвы, директор департамента вторичного рынка компании «Инком-Недвижимость» Сергей Шлома не ждет изменения средних цен на жилье до конца лета и осенью.
Коммерсантъвчера в 03:22
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