Протестующие начали расходиться из центра Минска
Смотрите также
Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС России
Федун: «Спартак» снимается с чемпионата России
В Госдуме оценили разработку в ЕС механизма санкций против США
Льюис победил Олейника нокаутом на турнире UFC Fight Night 174
При крушении легкомоторного самолета в Калужской области погиб пилот
Глава ЦИК Белоруссии сообщила о ночной эвакуации из дома правительства
Двойной расчет: «Торнадо» и «Искандер» замкнули в единый контур
По фактам массовых протестов в Белоруссии возбудили уголовные дела
В Минске во время протестов погиб один человек, трое пострадали
Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции
В Минске ОМОН применил шумовые гранаты и водометы против митингующих
В Волгограде судью задержали за взятку в 25 миллионов рублей
Добровинский анонсировал новый поворот в деле Ефремова
Валерий Сюткин в возрасте 62 лет стал отцом в четвертый раз
Осенью для российских автомобилистов вступят в силу нововведения
Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России
В Китае заявили о вспышке смертельного вируса SFTS в трех провинциях
В Совбезе России рассказали о готовности США «удушить» Европу
В Минске ОМОН применил шумовые гранаты и водометы против митингующих
В Белоруссии после закрытия участков начались протесты и столкновения
Задержанные и раненые появились на акции протеста в Минске
Минимум три человека пострадали при наезде автозака на толпу в Минске
В Белоруссии после закрытия участков начались протесты и столкновения
ЦИК Белоруссии огласил предварительные итоги выборов президента
Россиянам предрекли более тяжелое течение коронавируса осенью
Федун: «Спартак» снимается с чемпионата России
Банки опробуют автосписание денег за услуги по запросу компаний
В Совбезе России рассказали о готовности США «удушить» Европу
Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции
Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России
Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС России
Работающим удаленно россиянам предложили выплачивать северные надбавки
Россиянам дадут возможность исправлять кредитную историю
Как уточняет «РИА Новости» со ссылкой на своего корреспондента, в центре города не осталось больших групп протестующих, автомобильное движение частично восстановлено. После окончания выборов президента в Минске и других городах республики начались несанкционированные акции протеста.В источнике
С чего всё началось
Протестующие разошлись из центра Минска
Большая часть протестующих разошлась из центральных районов Минска, ситуация возвращается в спокойное русло, передает корреспондент РИА Новости. Больших групп митингующих больше не видно, движение автомобилей почти восстановлено, однако из-за позднего времени машин мало.
РИА Новости20:27
Подробнее о событии