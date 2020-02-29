Происшествия

ТАССТАССУчастники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

В результате погибли три человека и четверо пострадали. В пятницу вечером в банном клубе в Коломенском проезде во время празднования дня рождения блогера Екатерины Диденко семь человек получили химические ожоги и отравление, когда в бассейн для создания эффекта тумана бросили 30 кг сухого льда.
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Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 08:48, Ашберн
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