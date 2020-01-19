Политика

РБКРБКУчастники конференции по Ливии договорились о плане по урегулированию

Участники конференции по Ливии, которая проходит в Берлине, договорились о всеобъемлющем плане по урегулированию конфликта между Ливийской национальной армией (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара и созданного при поддержке ООН правительства нацсогласия, возглавляемого Фаизом Сарраджем.
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Участники конференции по Ливии договорились

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Участники конференции по Ливии договорились о плане по урегулированию

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