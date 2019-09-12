Лига чемпионов
РИА НовостиУчастники еврокубков летом потратили на трансферы 4 миллиарда евро
Восемьдесят футбольных клубов, которые в сезоне-2019/20 сыграют в основных раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы, прошедшим летом потратили в общей сложности на трансферы 3,980 миллиарда евро, сообщается в отчете УЕФА. Это на 55% больше, чем летом 2018 года.
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