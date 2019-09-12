Согласно документу, расходы на усиления составов 80 клубов составили 3,980 миллиарда евро. По сравнению с прошлым летним трансферным окном эти расходы увеличились на 55%. Более 50 миллионов евро на трансферы потратили восемь клубов, выступающих в Лиге чемпионов, и еще четыре из Лиги Европы.

Участники еврокубков потратили летом около 4-х млрд евро на трансферы

Наука В США вручили Шнобелевскую премию Вручение Шнобелевской премии проводится с 1991 года.

Происшествия К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России В 31 российском городе проходят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), штабов Алексея Навального и активистов движения «Голос».

Наука В Арктике открыли новый остров и пролив Участники Комплексной экспедиции Северного флота обнаружили новый остров в архипелаге Земля Франца-Иосифа.

Политика Сноуден назвал условие для своего возвращения в США Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что мог бы вернуться в Соединённые Штаты только при гарантии объективного рассмотрения его дела в суде.

Армия и оружие Япония выразила протест КНДР после инцидента в Японском море Власти Японии, воспользовавшись дипломатическими каналами, выразили протест КНДР в связи с инцидентом, который произошёл в исключительной экономической зоне Токио в водах Японского моря.

Экономика «Черноголовку» потянуло на сладкое Производитель напитков купил кондитерскую фабрику Крупный производитель безалкогольных напитков «Аквалайф» (бренд «Напитки из Черноголовки») начинает развивать новое направление.

Политика Памятник маршалу Коневу в Праге перенесут в музей Члены районного совета Прага-6, на территории которого находится памятник советскому маршалу Ивану Коневу, после длительных дебатов в четверг приняли решение о переносе монумента в один из музеев и проведении конкурса на создание памятника героям-освободителям Праги в 1945 году, сообщил журналистам староста (глава) района Ондржей Коларж.

Политика Медведев отменил действие советских актов Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал указ о прекращении действия нормативно-правовых актов, принятых в СССР и РСФСР.

Спорт Челябинская конькобежка Ольга Фаткулина продает подарок Путина Известная спортсменка объяснила, почему решила избавиться от BMW Знаменитая челябинская конькобежка Ольга Фаткулина выставила на продажу подарок президента РФ – люксовый автомобиль BMW.

Политика Пушков ответил на слова Зеленского об опасности «Северного потока — 2» Российский сенатор Алексей Пушков ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского, который на пресс-конференции после встречи с коллегой из Финляндии Саули Ниинисте назвал газопровод «Северный поток — 2» «угрозой» для Европы.

Политика Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Общество Госдума приняла закон о налоговых льготах для садоводов и огородников Депутаты Государственной думы в ходе заседания приняли в третьем, окончательном чтении закон о налоговых льготах для садоводов и огородников.

Политика Минюст США назовет имя подозреваемого по делу о терактах 11 сентября Минюст Соединенных Штатов и ФБР планируют назвать имя чиновника из Саудовской Аравии, которого подозревают в причастности к подготовке терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

Политика Экс-депутат Рады заявил о «шоке» в «Нафтогазе» из-за угрозы потери транзита В "Нафтогазе" ожидают коллапса после прекращения транзита российского газа, об этом написал в фейсбуке экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко, сославшись на свой источник в газовой компании.

Экономика Топилин: повышение МРОТ коснется 3,2 млн россиян Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 руб. потребует 20,9 млрд руб. в 2020 году из средств бюджетов регионов РФ и федерального бюджета, повышение коснется 3,2 млн человек.

Политика Фигурант дела MH17 Цемах вернулся в ДНР после обмена России и Украины Подозреваемый по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 Владимир Цемах вернулся в самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР), рассказала его дочь Мария «Интерфаксу».

Происшествия Никас Сафронов попал в аварию в Барвихе Художник Никас Сафронов рассказал РИА Новости, что попал в аварию в подмосковной Барвихе, он не пострадал, а его другу понадобилось вызывать скорую помощь.

Финансы Пенсии россиян в ближайшем будущем повысят трижды В следующем году пенсия по старости в России может вырасти сразу на 6,6 процента. В итоге в 2020 году она составит 15,4 тысячи рублей.

Кино Назван самый провальный фильм в истории кино Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.

Общество Гидрометцентр предупредил россиян о резком похолодании Летняя погода через пару дней покинет россиян, уступив место резкому похолоданию с 14 сентября.

Общество Тридцать долгостроев в Саратове завершат за счет федерального бюджета "В список проблемных домов региона, которые будут достраивать за счет федерального бюджета, вошли 27 площадок с 30 домами (одна из площадок включает в себя четыре дома)", - говорится в сообщении.

Политика Украинский командир объяснил отказ стрелять во время ЧП в Чёрном море Командир украинских моряков Денис Гриценко, который вместе с другими военнослужащими был задержан в Керченском проливе в 2018 году, рассказал, почему отказался стрелять по российским пограничникам во время инцидента.

Здоровье Стали известны пять опасных причин онемения в пальцах Опасной причиной онемения в пальцах могут быть различные отклонения в работе сердца.

Армия и оружие Лавров сообщил об окончании войны в Сирии Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии «действительно закончилась». Об этом министр сообщил в интервью газете «Труд».