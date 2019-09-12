Лига чемпионов
Sports.ruУчастники еврокубков потратили летом около 4 млрд евро на трансферы
80 клубов-участников предстоящего сезона в основных раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы потратили прошедшим летом суммарно на трансферы 3,98 миллиарда евро. Это на 55% больше, чем летом 2018 года, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на отчет УЕФА.
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 02:49, Вашингтон
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Дождь вчера в 08:56
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