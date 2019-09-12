УЕФА опубликовал отчет о трансферных расходах клубов, которые в нынешнем сезоне примут участие в еврокубках. Траты 80 команд основных стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы в прошедшее летнее трансферное окно составили 3,98 миллиарда евро. Это на 55 процентов больше, чем летом прошлого года.

Участники еврокубков потратили на летние трансферы почти 4 млрд евро

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