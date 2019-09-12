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Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruУчастники еврокубков летом потратили на трансферы около 4 млрд евро

УЕФА опубликовал отчет о расходах на трансферы клубов, которые в этом сезоне участвуют в еврокубках. В документе сообщается, что расходы 80 команд основных стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы в прошедшее летнее трансферное окно составили 3,98 млрд евро. Это на 55% больше, чем минувшим летом.
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Участники еврокубков потратили летом €4 миллиарда на трансферы

РИА Новости01:16

Клубы-участники Лиги Европы и Лиги чемпионов потратили летом 4 миллиарда евро на трансферы

Спорт-Экспресс02:51

Участники еврокубков потратили на летние трансферы почти 4 миллиарда евро

Sport24.ru02:51

Участники еврокубков суммарно потратили на трансферы почти 4 миллиарда евро

Матч ТВ02:24

Участники еврокубков потратили на летние трансферы почти 4 млрд евро

Евро-футбол.ру03:27

Участники еврокубков летом потратили на трансферы около € 4 млрд

Чемпионат03:18

Участники еврокубков потратили летом около 4 млрд евро на трансферы

Sports.ru02:18
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 04:20, Вашингтон
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