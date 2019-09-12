Лига чемпионов
Bookmaker-ratings.ruУчастники еврокубков летом потратили на трансферы около 4 млрд евро
УЕФА опубликовал отчет о расходах на трансферы клубов, которые в этом сезоне участвуют в еврокубках. В документе сообщается, что расходы 80 команд основных стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы в прошедшее летнее трансферное окно составили 3,98 млрд евро. Это на 55% больше, чем минувшим летом.
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 04:20, Вашингтон
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