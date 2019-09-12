УЕФА опубликовал отчет о трансферных расходах клубов, которые в нынешнем сезоне примут участие в еврокубках. Траты 80 команд основных стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы в прошедшее летнее трансферное окно составили 3,98 миллиарда евро. Это на 55 процентов больше, чем летом прошлого года.

Участники еврокубков потратили на летние трансферы почти 4 млрд евро

Политика Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались на полгода.

Политика Назначен новый глава управления по борьбе с наркотиками в Москве «Указом президента РФ [Владимира Путина] на должность начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по городу Москве назначен генерал-майор полиции Янишевский Андрей Бориславович», — отмечается в сообщении.

Финансы Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.

Шоу-бизнес Алла Пугачева опубликовала фото в кружевном пеньюаре Певица Алла Пугачева (70) недавно заявила, что у нее настала «седьмая молодость», а накануне ночью подтвердила свои слова домашним фото в кружевном пеньюаре.

Политика Геращенко вызвали в Раду за высказывание о «зеленых человечках» Председатель комитета Верховной рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента Сергей Кальченко вызвал депутата от фракции «Европейская солидарность» Ирину Геращенко на заседание комитета.

Политика Медведев отменил советские акты Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".

Шоу-бизнес Богомолов сбросил 18 кг перед свадьбой с Собчак Режиссер Константин Богомолов похудел на 18 килограммов перед свадьбой с телеведущей Ксенией Собчак, рассказала знакомая пары.

Политика Песков отреагировал на выступление Дудя на премии GQ В Кремле отреагировали на выступление Юрия Дудя на премии GQ.

Политика Решение суда ЕС по газопроводу OPAL обрадовало Украину Суд Евросоюза встал на сторону Польши в споре с "Газпромом" по трубе OPAL — российская компания не сможет использовать газопровод на сто процентов и должна будет часть транзита осуществлять через Украину.

Политика Глава ДНР заявил о намерении войти в состав России "В идеале — войти в состав России на правах федеративного округа", - заявил Пушилин.

Экономика Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.

Общество Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю Переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год или два рассматривают только 12% работодателей, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательской службой портала HeadHunter.

Общество Места в очереди за iPhone 11 в Москве продаются за 400 тысяч На популярных онлайн-сервисах появились объявления от тех, кто готов занять очередь за новым iPhone 11.

Здоровье Россиян просят воздержаться от посещения юга Непала Посольство РФ в Катманду предупреждает туристов о высоком риске заражения лихорадкой денге в южных районах Непала.

Экономика Власти Москвы выделят до 10 млрд рублей на развитие научной долины МГУ Власти Москвы выделят до 10 миллиардов рублей на развитие научно-технологической долины МГУ, сообщил журналистам заммэра столицы Владимир Ефимов.

Шоу-бизнес Пользователи раскритиковали Аллу Михееву за участие в КВН Один из пользователей подчеркнул, что девушка недостойна того, чтобы сидеть в жюри.

Политика МИД Украины опроверг приостановку расторжения договоров с Россией Министерство иностранных дел Украины продолжает работу по пересмотру и отмене договоров с Россией после вступления Владимира Зеленского в должность президента, заявили в пресс-службе ведомства.

Общество В Российском музее музыки опровергли пропажу скрипок Страдивари Гендиректор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов опроверг "Интерфаксу" информацию о пропаже из коллекции 16 музыкальных инструментов.

Происшествия В мэрию Улан-Удэ поступило письмо с угрозами В мэрии сообщили, что в интернет-приемную администрации Улан-Удэ поступило сообщение об угрозе закладки радиоуправляемых устройств на вокзале, колледжах, детсадах, ссузах и вузах и на других объектах.

Армия и оружие Путин поручил создать при всех флотах филиалы Нахимовского училища Президент РФ Владимир Путин сообщил, что дал указание министерству обороны при всех флотах России создать филиалы Нахимовского училища.

Авто Volkswagen может прекратить сотрудничество с ГАЗ из-за санкций Автоконцерн Volkswagen AG предупредил ГАЗ об остановке сотрудничества в случае полного вступления в силу санкций со стороны США.