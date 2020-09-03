Участники испытаний вакцины от коронавируса выписались из стационара

Первый этап клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной центром "Вектор", завершился успешно. У добровольцев после двукратного введения препарата жалоб на здоровье нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. В ведомстве отметили, что все участники испытаний чувствуют себя хорошо.