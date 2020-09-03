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Участники испытаний вакцины от коронавируса выписались из стационара

Первый этап клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной центром "Вектор", завершился успешно. У добровольцев после двукратного введения препарата жалоб на здоровье нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. В ведомстве отметили, что все участники испытаний чувствуют себя хорошо.В источнике
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РИА Новости

У всех испытывавших вакцину «Вектора» выработались антитела к COVID-19

РИА Новости04:00
Lenta.ru

Раскрыты результаты первых испытаний второй российской вакцины от COVID-19

Lenta.ru03:29
Агентство Москва

Роспотребнадзор: Антитела к COVID есть у всех добровольцев, испытавших вакцину «Вектора»

Агентство Москва04:22
ТАСС

У всех привитых вакциной «Вектора» добровольцев выработались антитела к коронавирусу

ТАСС04:20
Комсомольская правда

Добровольцы первого этапа испытаний вакцины от коронавируса центра «Вектор» покинули стационар

Комсомольская правда03:45
Известия

Роспотребнадзор сообщил о выработке антител у испытавших вакцину «Вектора» добровольцев

Известия03:59
РБК

Получившие вакцину «Вектора» от COVID добровольцы прошли первый этап

РБК02:58

Новая иммунотерапия делает возможным полное излечение от ВИЧ

Скрытые резервуары ВИЧ остаются основным препятствием на пути к полному излечению от вируса, поскольку благодаря им вирус может реактивизироваться в организме, если человек перестает принимать лекарства, объясняют ученые.
Хайтек+1 сентября в 05:01

После коронавируса население страны сократится максимально за 14 лет

В проекте правительственного плана по достижению национальных целей развития говорится о том, что коронавирусная инфекция приведет к максимальному за последние четырнадцать лет сокращению численности населения Российской Федерации.
Evo-rus.comвчера в 12:01
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Доллар может упасть к евро на 36%

В ближайший год доллар может упасть по отношению к евро на 36%, заявил главный инвестиционный директор компании по управлению валютными рисками AG Bisset Ульф Линдал.
Газета.Ruвчера в 14:22
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Ученые выявили более 300 видов рыб, не учтенных в России

Отмечается, что на основании проведенной ревизии и полученных данных можно полноценно контролировать и рационально использовать природные биологические богатства России, придавать охранный статус отдельным видам, проводить мониторинг.
Интерфакс - Россиявчера в 03:56