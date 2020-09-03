Участники испытаний вакцины от коронавируса выписались из стационара
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Первый этап клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной центром "Вектор", завершился успешно. У добровольцев после двукратного введения препарата жалоб на здоровье нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. В ведомстве отметили, что все участники испытаний чувствуют себя хорошо.В источнике
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Добровольцы первого этапа испытаний вакцины от коронавируса центра «Вектор» покинули стационар
Комсомольская правда03:45