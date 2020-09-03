На Карачаево-Черкесию надвигаются ливни со шквалистым ветром

Ливень Иван Лазебный © ИА Красная Весна В сообщении ведомства предупреждается, что днем и до конца суток 5 сентября, а также на следующий день в Карачаево-Черкесии пройдут сильные дожди в сочетании с грозами, градом и ветром, порывы которого будут достигать 20 − 23 м / с. В результате большого количества осадков уровень воды в реках может превысить неблагоприятные отметки.