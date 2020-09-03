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Участники испытаний вакцины от коронавируса выписались из стационара

Первый этап клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной центром "Вектор", завершился успешно. У добровольцев после двукратного введения препарата жалоб на здоровье нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. В ведомстве отметили, что все участники испытаний чувствуют себя хорошо.В источнике
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Комсомольская правда

Добровольцы первого этапа испытаний вакцины от коронавируса центра «Вектор» покинули стационар

Комсомольская правда03:45
Телеканал 360°

Всех участников тестирования вакцины от «Вектора» выписали из больницы

Телеканал 360°03:12
ТАСС

У всех привитых вакциной «Вектора» добровольцев выработались антитела к коронавирусу

ТАСС04:20
Агентство Москва

Роспотребнадзор: Антитела к COVID есть у всех добровольцев, испытавших вакцину «Вектора»

Агентство Москва04:22
РИА Новости

У всех испытывавших вакцину «Вектора» выработались антитела к COVID-19

РИА Новости04:00
Известия

Роспотребнадзор сообщил о выработке антител у испытавших вакцину «Вектора» добровольцев

Известия03:59
РБК

Получившие вакцину «Вектора» от COVID добровольцы прошли первый этап

РБК02:58

Новак: премьеры России и Белоруссии обсудили вопросы поставок электроэнергии с БелАЭС

Вопросы поставок электроэнергии с БелАЭС обсуждались на встрече глав правительств России и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко, премьеры поручили профильным министерствам проработать вопросы, касающиеся работы электроэнергетических систем двух стран, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
ПРАЙМ10:18

Спрос на иностранную наличную валюту вырос на 52% в июне

«В июне 2020 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) по сравнению с маем вырос на 52% и составил $3,9 млрд»,— говорится в материале.
Коммерсантъ09:18
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На Карачаево-Черкесию надвигаются ливни со шквалистым ветром

Ливень Иван Лазебный © ИА Красная Весна В сообщении ведомства предупреждается, что днем и до конца суток 5 сентября, а также на следующий день в Карачаево-Черкесии пройдут сильные дожди в сочетании с грозами, градом и ветром, порывы которого будут достигать 20 − 23 м / с. В результате большого количества осадков уровень воды в реках может превысить неблагоприятные отметки.
REGNUM09:21
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Госдеп пригрозил России последствиями при применении силы в Белоруссии

1 сентября агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников США сообщило, что Вашингтон может рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении России в случае более открытого вмешательства в дела Белоруссии.
Известия04:24
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Оргкомитет Евро-2020 в Петербурге извинился за жест Смолова на афише

Оргкомитет Евро-2020 в Санкт-Петербурге извинился за публикацию афиши, где Федор Смолов демонстрирует жест, который может быть воспринят как символ албанского орла, связанный с печальными событиями в Косово.
Аргументы и Факты10:13

Суд США признал незаконной деятельность АНБ, обнародованную Сноуденом

Сноуден, который неоднократно цитировался в решении суда, написал в "Твиттере", что семь лет назад, когда против него было возбуждено уголовное дело за то, что он "сказал правду", никогда не думал, "что доживёт до того момента, когда сможет увидеть, как американский суд осудит деятельность АНБ как незаконную".
Pravda.Ru00:24
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