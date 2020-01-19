Политика
RT на русскомМеркель рассказала об итогах конференции по Ливии в Берлине
Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала об договорённостях, достигнутых на "Мы договорились о том, что будет всеобъемлющий план урегулирования", — цитирует РИА Новости Меркель. Она отметила, что документы, принятые в ходе конференции, «должны будут быть одобрены Советом безопасности ООН».
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Участники международной конференции по Ливии в Берлине окончательно согласовали текст документа, который, как ожидается, будет принят по итогам встречи. Эту информацию ТАСС подтвердили несколько дипломатических источников. "Текст согласовали окончательно", - сказал один из собеседников агентства.ТАСС11:46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 14:17, Ашберн
Политика
Зеленский не принял отставку Гончарука
Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на заявление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука сообщил, что готов дать ему и правительству шанс.
Политика
Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец
Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Здоровье
Названа серьезная опасность минеральной воды
Злоупотребление минеральной водой может оказаться опасным и привести к возникновению серьезных заболеваний.
Общество
Россияне вошли в тройку самых активных покупателей жилья в Турции
В 2018 году спрос со стороны россиян увеличился более значительно — граждане России тогда купили почти в два раза больше недвижимости в Турции, чем годом ранее.
Единоборства
Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу
Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
Космос
Корабль Crew Dragon уцелел при взрыве ракеты Falcon
Как и было задумано, ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал, спустя 84 секунды после старта корабль Crew Dragon отделился от нее и с помощью специальных парашютов приводнился в Атлантическом океане.
Политика
В Госдуме главу Чувашии призвали извиниться за слова о журналистах
Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Ревенко отреагировал на призыв главы Чувашии Михаила Игнатьева «мочить» журналистов.
Армия и оружие
Опубликованы кадры работы российских роботов в Сирии
Общество
Умер основатель группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко
Армия и оружие
Anadolu: солдаты США в Сирии перекрыли путь российской военизированной колонне
Противостояние российских и американских военных в Сирии — турецкое информационное агентство Anadolu сообщило, что солдаты США, которые находятся в регионе под контролем курдских отрядов народной самообороны, перекрыли 18 января путь российской военизированной колонне, которая пыталась дойти до нефтяных месторождений Румейлан на северо-востоке от города Эль-Хасака.
Политика
Тела погибших при крушении Boeing в Иране украинцев доставили в Киев
Самолет с телами украинцев, погибших в результате крушения Boeing 737 в Иране, приземлился в киевском аэропорту "Борисполь".
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
Футбол
«Бавария» разгромила «Герту» и вышла на второе место в Бундеслиге
«Бавария» разгромила «Герту» в выездном матче 18-го тура чемпионата Германии.
Политика
Гутерриш: военный комитет по Ливии соберется в Женеве в ближайшие дни
Военный комитет по урегулированию в Ливии соберется в Женеве в следующие несколько дней, заявил на итоговой пресс-конференции генсек ООН Антониу Гутерреш.
Футбол
«Спартак» отказался отдавать Айртона в аренду «Сантосу»
По информации источника, бразильский клуб хотел взять 22-летнего футболиста в аренду на один год и разделить со «Спартаком» обязательства по зарплате игрока.
Экономика
«Ъ» рассказал о доходах Мишустина и его супруги
Согласно декларации, в 2014 году доход Мишустина составил 23,2 млн рублей, а его жены – 160,1 млн рублей.
Гаджеты
В продажу поступят графеновые аккумуляторы
Сообщается, что в США одна из компаний-стартапов вот-вот запустит в продажу новый вид аккумуляторов - графеновые.
Экономика
Банк России зафиксировал рекордный приток иностранцев в госдолг
Приток иностранного капитала в российский госдолг в 2019 году стал рекордным за всю историю наблюдений.
Футбол
Семшов присоединился к «Арсеналу». Он пропустил начало сборов из-за учебы
Семшов пропустил начало сбора из-за учебы. Семшов работает в «Арсенале» с января 2017 года.
Авто
Автомобили, которые американцы не продают более 15 лет
Происшествия
В Кривом Роге повредили памятник жертвам Холокоста
Памятник жертвам Холокоста повредили в Кривом Роге, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила в воскресенье пресс-служба управления Национальной полиции в Днепропетровской области Украины.
Общество
Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро
Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
Общество
Синоптики пообещали аномально теплую погоду в Москве
На следующей неделе температура воздуха в Москве превысит климатическую норму, следует из данных прогностических карт, опубликованных на сайте Гидрометцентра.
Хоккей
Команда дивизиона Боброва стала победителем Матча звезд КХЛ
Сборная дивизиона Боброва в финале в серии буллитов одолела команду дивизиона Тарасова, став победителем прошедшего в Москве Матча звезд КХЛ — 7:6. Автором решающего броска стал защитник «Йокерита» Микко Лехтонен.
Здоровье
Вода помогает в борьбе с лишним весом
Шоу-бизнес
Похудевшая солистка Artik & Asti показала идеальную фигуру
Дзюба пообещала по возращению домой продолжить совершенствоваться, заниматься спортом и обязательно высыпаться.
Политика
Как Польша изображает жертву и искажает историю
Президент Анджей Дуда выступил с речью. В день освобождения столицы Польши от нацистов праздничных мероприятий в Варшаве не было.
Шоу-бизнес
В Таиланде заметили якобы отдыхающими Заворотнюк и Чернышева
Фанаты сообщают в соцсетях, что якобы они заметили звездную пару актрису Анастасию Заворотнюк и фигуриста Петра Чернышева на отдыхе в Таиланде.