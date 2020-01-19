Политика

RT на русскомRT на русскомМеркель рассказала об итогах конференции по Ливии в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала об договорённостях, достигнутых на "Мы договорились о том, что будет всеобъемлющий план урегулирования", — цитирует РИА Новости Меркель. Она отметила, что документы, принятые в ходе конференции, «должны будут быть одобрены Советом безопасности ООН».
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с чего всё началось

Источник: окончательный текст итогового документа саммита в Берлине по Ливии согласован

Участники международной конференции по Ливии в Берлине окончательно согласовали текст документа, который, как ожидается, будет принят по итогам встречи. Эту информацию ТАСС подтвердили несколько дипломатических источников. "Текст согласовали окончательно", - сказал один из собеседников агентства.
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Участники Берлинского саммита согласовали текст итогового документа

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