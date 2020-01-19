Политика
RT на русскомКак прошла конференция по Ливии в Берлине
В Берлине завершилась международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии. По словам и.о. главы МИД России Сергея Лаврова, мероприятие было полезным, но разногласия между участниками ливийского конфликта сохраняются.
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Общество
В Хельсинки заинтересовались скоростной железной дорогой из Москвы
Скоростной поезд в Финляндию Финское правительство заинтересовано в запуске высокоскоростного поезда из Москвы в Хельсинки, способного преодолеть расстояние между городами за 6 часов.
Общество
Банкам могут запретить брать комиссию за платежи по ЖКХ
До конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект о запрете для банков брать комиссию при перечислении платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ), сообщил «Известиям» глава фракции «Единой России» Сергей Неверов.
Авто
Опубликованы первые изображения будущего компактного кроссовера Skoda
На днях чешский автопроизводитель опубликовал скетчи экстерьера нового бюджетного кроссовера, которые послужили основой для рендеров будущей модели.
Политика
Захарова сравнила слова Помпео о Ливии с заявлением МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что жители Ливии должны решать будущее собственной страны без внешнего вмешательства, звучат так, как будто их позаимствовали с сайта российского дипведомства.
Общество
Красивые номера уходят с молотка
Минэкономики разработало правила продажи автомобильных госзнаков Минэкономики подготовило проект постановления правительства, позволяющее гражданам резервировать за собой и выкупать «красивые» автомобильные номера через портал госуслуг.
Экономика
Центральный рынок в Москве сменил владельца
Центральный рынок на Рождественском бульваре, 1 в Москве сменил владельца, свидетельствуют данные Росреестра, ЕГРЮЛ и «СПАРК-Интерфакс».
Общество
В Госдуме назвали сроки начала выдачи маткапитала на первого ребенка
Россиянам могут начать оформлять материнский капитал на первого ребенка с марта или апреля 2020 года.
Кино
Авторы сериала «Вавилон-Берлин» рассказали о третьем сезоне
26 января в онлайн-кинотеатре ViP Play состоится российская премьера третьего сезона "Вавилона-Берлина", самого дорогого сериала континентальной Европы.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, кому нельзя купаться на Крещение
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с избранником в Швейцарии
Экс-супруга состоятельного бизнесмена Романа Абрамовича Дарья Жукова и миллиардер Ставрос Ниархос из Греции отметили в Швейцарии свадьбу за 6,5 миллиона долларов.
Общество
«Коммерсант» обнародовал доходы нового премьера
В 2018 году чиновник заработал 19 миллионов рублей, доход его жены составил 47,7 миллионов.
Общество
Крещенские купания в Якутии прошли спокойно
Свыше 31 тысячи жителей и гостей Якутии приняли участие в Крещенских купаниях, которые прошли с 18 по 20 января.
Происшествия
При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель
Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.
Экономика
Здравоохранение Иркутской области недофинансировано на 5 млрд рублей
Общая сумма недофинансирования здравоохранения в Иркутской области составляет порядка 5 млрд рублей, заявил уполномоченный по правам человека в регионе Виктор Игнатенко, 19 января сообщает ИА Телеинформ.
Экономика
Банк России зафиксировал рекордный приток иностранцев в госдолг
Приток иностранного капитала в российский госдолг в 2019 году стал рекордным за всю историю наблюдений.
Авто
Названы 10 самых непопулярных кроссоверов в России
Политика
Саррадж отказался от переговоров с Хафтаром на ливийской конференции
Отмечается, что глава ПНС Ливии и командующий ЛНА оказались разочарованы форматом переговоров и отказались участвовать в совместной встрече в Берлине.
Экономика
Новый глава ФНС назвал ключевую задачу в работе с бизнесом
Ключевая задача ФНС — не собрать больше налогов, а «обелить рынок», заявил в интервью «Ведомостям» Даниил Егоров, сменивший на посту главы налоговой службы Михаила Мишустина.
Политика
Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле
Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в праве выступить в Израиле на форуме память холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на одну копейку — до 61,67 рубля. Курс евро увеличился на две копейки и составил 68,69 рубля.
Музыка
Американский певец Дэвид Олни скончался во время выступления
Американский певец и автор песен Дэвид Олни скончался во время выступления в Санта-Роса-Бич во Флориде, сообщает NBC News.
Технологии
Полицейские начали использовать систему распознавания лиц
Специальная программа ищет фотографии подозреваемых в интернете Полиция США начала массово использовать специальное приложение Clearview, которое способна искать черты лица подозреваемых на миллиардах фотографий и видеозаписях в интернете, сообщает "Медуза" со ссылкой на американские СМИ.
Политика
Пресс-служба главы Чувашии разъяснила призыв «мочить» журналистов
Слова «мочить журналистов», которые произнес глава Чувашии Михаил Игнатьев на торжественном вечере, посвященном Дню чувашской печати, было использовано в контексте «раскрыть подноготную».
Единоборства
Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу
Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Ее Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Спорт
Великобритания отказалась подчиняться требованиям WADA
Британское антидопинговое агентство UKAD решило отказать Всемирному агентству в передаче проб известного бегуна Мо Фары для перепроверки, сообщает "Спорт день за днем".
Технологии
Самый популярный в мире WhatsApp добился почти невозможного
Признанный самым популярным в мире приложением принадлежащий Facebook мессенджер WhatsApp достиг нового рубежа.