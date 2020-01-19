В Берлине завершилась международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии. По словам и.о. главы МИД России Сергея Лаврова, мероприятие было полезным, но разногласия между участниками ливийского конфликта сохраняются.

Как прошла конференция по Ливии в Берлине

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