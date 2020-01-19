Политика

RT на русскомRT на русскомКак прошла конференция по Ливии в Берлине

В Берлине завершилась международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии. По словам и.о. главы МИД России Сергея Лаврова, мероприятие было полезным, но разногласия между участниками ливийского конфликта сохраняются.
Читать в источнике
Комментировать16

Подробнее о событии

Как прошла конференция по Ливии в Берлине

RT на русском16:56

Участники конференции по Ливии договорились о перемирии в стране

Известия13:29

Участники конференции по Ливии договорились о плане по урегулированию

РБК13:52

Меркель подвела итоги берлинской конференции по Ливии

Коммерсантъ13:51

Участники конференции по Ливии договорились

Lenta.ru13:48

ЕС: ключом к стабилизации в Ливии станут оружейное эмбарго и мониторинг перемирия

ТАСС15:29

Помпео надеется на сокращение поставок оружия в Ливию после саммита

РИА Новости17:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 20:27, Ашберн
Общество

В Хельсинки заинтересовались скоростной железной дорогой из Москвы

Скоростной поезд в Финляндию Финское правительство заинтересовано в запуске высокоскоростного поезда из Москвы в Хельсинки, способного преодолеть расстояние между городами за 6 часов.
РБК 16:01
Общество

Банкам могут запретить брать комиссию за платежи по ЖКХ

До конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект о запрете для банков брать комиссию при перечислении платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ), сообщил «Известиям» глава фракции «Единой России» Сергей Неверов.
Коммерсантъ 20:20
Авто

Опубликованы первые изображения будущего компактного кроссовера Skoda

На днях чешский автопроизводитель опубликовал скетчи экстерьера нового бюджетного кроссовера, которые послужили основой для рендеров будущей модели.
SpeedMe 12:32
Политика

Захарова сравнила слова Помпео о Ливии с заявлением МИД России

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что жители Ливии должны решать будущее собственной страны без внешнего вмешательства, звучат так, как будто их позаимствовали с сайта российского дипведомства.
Известия 11:56
Общество

Красивые номера уходят с молотка

Минэкономики разработало правила продажи автомобильных госзнаков Минэкономики подготовило проект постановления правительства, позволяющее гражданам резервировать за собой и выкупать «красивые» автомобильные номера через портал госуслуг.
Коммерсантъ 18:20
Экономика

Центральный рынок в Москве сменил владельца

Центральный рынок на Рождественском бульваре, 1 в Москве сменил владельца, свидетельствуют данные Росреестра, ЕГРЮЛ и «СПАРК-Интерфакс».
Коммерсантъ вчера в 08:00
Общество

В Госдуме назвали сроки начала выдачи маткапитала на первого ребенка

Россиянам могут начать оформлять материнский капитал на первого ребенка с марта или апреля 2020 года.
РБК 20:08
Кино

Авторы сериала «Вавилон-Берлин» рассказали о третьем сезоне

26 января в онлайн-кинотеатре ViP Play состоится российская премьера третьего сезона "Вавилона-Берлина", самого дорогого сериала континентальной Европы.
Российская газета вчера в 07:40
Происшествия

Житель Калининградской области сломал шею во время крещенских купаний

РИА Новости 10:26
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, кому нельзя купаться на Крещение

Рамблер 17 января в 04:28
Хоккей

Шайба Свечникова помогла «Каролине» победить «Айлендерс» в матче НХЛ

ТАСС Спорт 19:52
Шоу-бизнес

Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с избранником в Швейцарии

Экс-супруга состоятельного бизнесмена Романа Абрамовича Дарья Жукова и миллиардер Ставрос Ниархос из Греции отметили в Швейцарии свадьбу за 6,5 миллиона долларов.
Радио Sputnik 10:56
Общество

«Коммерсант» обнародовал доходы нового премьера

В 2018 году чиновник заработал 19 миллионов рублей, доход его жены составил 47,7 миллионов.
Вести.Ru 13:24
Общество

Крещенские купания в Якутии прошли спокойно

Свыше 31 тысячи жителей и гостей Якутии приняли участие в Крещенских купаниях, которые прошли с 18 по 20 января.
SakhaLife.ru 19:31
Происшествия

При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель

Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.
REGNUM 17 января в 18:53
Экономика

Здравоохранение Иркутской области недофинансировано на 5 млрд рублей

Общая сумма недофинансирования здравоохранения в Иркутской области составляет порядка 5 млрд рублей, заявил уполномоченный по правам человека в регионе Виктор Игнатенко, 19 января сообщает ИА Телеинформ.
Красная весна 06:55
Экономика

Банк России зафиксировал рекордный приток иностранцев в госдолг

Приток иностранного капитала в российский госдолг в 2019 году стал рекордным за всю историю наблюдений.
Российская газета 07:53
Авто

Названы 10 самых непопулярных кроссоверов в России

Автоновости дня 05:41
Политика

Саррадж отказался от переговоров с Хафтаром на ливийской конференции

Отмечается, что глава ПНС Ливии и командующий ЛНА оказались разочарованы форматом переговоров и отказались участвовать в совместной встрече в Берлине.
iReactor 13:59
Экономика

Новый глава ФНС назвал ключевую задачу в работе с бизнесом

Ключевая задача ФНС — не собрать больше налогов, а «обелить рынок», заявил в интервью «Ведомостям» Даниил Егоров, сменивший на посту главы налоговой службы Михаила Мишустина.
РБК 18:23
Политика

Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле

Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в праве выступить в Израиле на форуме память холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.
РИА Новости 17:10
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на одну копейку — до 61,67 рубля. Курс евро увеличился на две копейки и составил 68,69 рубля.
RT на русском 17 января в 02:04
Политика

Дочь Пескова заявила об «идущем от силовиков» беспределе

РБК 15:30
Музыка

Американский певец Дэвид Олни скончался во время выступления

Американский певец и автор песен Дэвид Олни скончался во время выступления в Санта-Роса-Бич во Флориде, сообщает NBC News.
REGNUM 19:53
Технологии

Полицейские начали использовать систему распознавания лиц

Специальная программа ищет фотографии подозреваемых в интернете Полиция США начала массово использовать специальное приложение Clearview, которое способна искать черты лица подозреваемых на миллиардах фотографий и видеозаписях в интернете, сообщает "Медуза" со ссылкой на американские СМИ.
АМИТЕЛ 19:35
Политика

Пресс-служба главы Чувашии разъяснила призыв «мочить» журналистов

Слова «мочить журналистов», которые произнес глава Чувашии Михаил Игнатьев на торжественном вечере, посвященном Дню чувашской печати, было использовано в контексте «раскрыть подноготную».
REGNUM 13:48
Единоборства

Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу

Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
РБК 00:33
Общество

Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Ее Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
RT на русском 18:38
Спорт

Великобритания отказалась подчиняться требованиям WADA

Британское антидопинговое агентство UKAD решило отказать Всемирному агентству в передаче проб известного бегуна Мо Фары для перепроверки, сообщает "Спорт день за днем".
ProstoProSport 07:08
Технологии

Самый популярный в мире WhatsApp добился почти невозможного

Признанный самым популярным в мире приложением принадлежащий Facebook мессенджер WhatsApp достиг нового рубежа.
iXBT.com 18:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное