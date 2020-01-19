Участники конференции в Берлине договорились о всеобъемлющем плане урегулирования в Ливии, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Участники конференции по Ливии договорились о плане урегулирования

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