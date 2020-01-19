Политика
REGNUMУчастники конференции по Ливии в Берлине приняли итоговое заявление
Участники международной конференции по Ливии приняли итоговое коммюнике, в котором призывают стороны ливийского конфликта к прекращению огня и военных передвижений по территории страны. Об этом говорится в принятом 19 января итоговом документе международной конференции по Ливии в Берлине.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Участники международной конференции по Ливии приняли совместное заявление и призвали к прекращению всех военных передвижений на территории страны, в том числе в рамках оказания сторонам конфликта непосредственной помощи.ТАСС15:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 20:27, Ашберн
Политика
Посол РФ прокомментировал заявление польского МИД об архивах
Посол РФ в Польше Сергей Андреев считает, что заявления Варшавы о "переписывании истории" являются частью политической конъюнктуры.
Общество
Группу российских актеров не пустили на Украину
Группе российских артистов, которые прибыли в аэропорт Запорожья из Варшавы, отказали во въезде на территорию Украины.
Экономика
Этажность домов растет, площадь квартир падает
Этажность домов растет, площадь квартир падает На рынке жилой недвижимости резко сокращаются площади квартир: впервые с эпохи массового строительства хрущевок их размер за десятилетие снизился более чем на 20%.
Общество
«Коммерсант» обнародовал доходы нового премьера
В 2018 году чиновник заработал 19 миллионов рублей, доход его жены составил 47,7 миллионов.
Общество
В Госдуме назвали сроки начала выдачи маткапитала на первого ребенка
Россиянам могут начать оформлять материнский капитал на первого ребенка с марта или апреля 2020 года.
Политика
Глава норвежской налоговой рассказал о поездке в гости к Мишустину
Глава норвежской налоговой службы Ханс Кристиан Холте (Hans Christian Holte) оказался близким знакомым премьер-министра России Михаила Мишустина и рассказал о его увлечениях изданию NRK.
Происшествия
Двое полицейских погибли при стрельбе на Гавайях
Мэр города Кирк Колдуэлл написал в своем аккаунте в Twitter, что в результате погибли двое полицейских.
Политика
Путин назвал «моральными уродами» противников поддержки семей с детьми
Экономика
Новый глава ФНС назвал ключевую задачу в работе с бизнесом
Ключевая задача ФНС — не собрать больше налогов, а «обелить рынок», заявил в интервью «Ведомостям» Даниил Егоров, сменивший на посту главы налоговой службы Михаила Мишустина.
Общество
На следующей неделе в Москву вернется зима
Аномально теплая погода ожидается в Москве на следующей неделе, температурный фон в среднем окажется на десять градусов выше климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Армия и оружие
В сети появилось видео испытания ПЗРК «Игла-С»
Шоу-бизнес
Поргина пожелала Меньшовой мужа — инвалида
Происшествия
В Китае третий человек умер от нового типа коронавируса
Шоу-бизнес
Стало известно, как дочь Петросяна относится к Степаненко
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл раскритиковал поступок дочери и ее супруга
Томас Маркл, отец Меган Маркл, подверг критики поведение дочери и ее избранника, принца Гарри.
Экономика
Здравоохранение Иркутской области недофинансировано на 5 млрд рублей
Общая сумма недофинансирования здравоохранения в Иркутской области составляет порядка 5 млрд рублей, заявил уполномоченный по правам человека в регионе Виктор Игнатенко, 19 января сообщает ИА Телеинформ.
Шоу-бизнес
Алсу поздравляют с новой беременностью
У певицы разглядели заметно округлившийся животик. 36-летнюю российскую певицу Алсу Абрамову поздравляют с новой беременностью.
Киберспорт
Boo1k о Meepo: «Мы могли его забанить, но посчитали, что справимся»
Посчитали, что у нас хорошие герои против Meepo.
Армия и оружие
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
Боевики в Сирии 19 января пытались атаковать с помощью беспилотников авиабазу Хмеймим, ПВО базы уничтожили цели, ущерба базе нет, сообщает Минобороны России.
Хоккей
Овечкин оформил хет-трик в двух матчах подряд
Происшествия
Два трупа обнаружили при тушении пожара в Южно-Сахалинске
При тушении пожара рухнул потолок дома. Как стало известно astv.ru, в сгоревшем доме обнаружены мертвыми мужчина и женщина.
Игры
Marvelʼs Spider-Man 2 могут анонсировать в этом году
Marvelʼs Spider-Man 2 может выйти в 2021 году. Об этом сообщил пользователь reddit под ником v17447377 со ссылкой на собственные источники.
Общество
В Хельсинки заинтересовались скоростной железной дорогой из Москвы
Скоростной поезд в Финляндию Финское правительство заинтересовано в запуске высокоскоростного поезда из Москвы в Хельсинки, способного преодолеть расстояние между городами за 6 часов.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с избранником в Швейцарии
Экс-супруга состоятельного бизнесмена Романа Абрамовича Дарья Жукова и миллиардер Ставрос Ниархос из Греции отметили в Швейцарии свадьбу за 6,5 миллиона долларов.
Политика
Источник назвал возможного кандидата на пост главы Минэкономразвития
Пресс-секретарь и.о. главы Минэкономразвития Максима Орешкина заявил «Известиям», что ему неизвестно о «такой кандидатуре» на пост руководителя ведомства.
Технологии
Полицейские начали использовать систему распознавания лиц
Специальная программа ищет фотографии подозреваемых в интернете Полиция США начала массово использовать специальное приложение Clearview, которое способна искать черты лица подозреваемых на миллиардах фотографий и видеозаписях в интернете, сообщает "Медуза" со ссылкой на американские СМИ.