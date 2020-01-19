Участники международной конференции по Ливии приняли совместное заявление и призвали к прекращению всех военных передвижений на территории страны, в том числе в рамках оказания сторонам конфликта непосредственной помощи.

с чего всё началось

Участники международной конференции по Ливии приняли итоговое коммюнике, в котором призывают стороны ливийского конфликта к прекращению огня и военных передвижений по территории страны. Об этом говорится в принятом 19 января итоговом документе международной конференции по Ливии в Берлине.

Участники конференции по Ливии в Берлине приняли итоговое заявление

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