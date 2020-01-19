Политика

REGNUMREGNUMУчастники конференции по Ливии в Берлине приняли итоговое заявление

Участники международной конференции по Ливии приняли итоговое коммюнике, в котором призывают стороны ливийского конфликта к прекращению огня и военных передвижений по территории страны. Об этом говорится в принятом 19 января итоговом документе международной конференции по Ливии в Берлине.
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с чего всё началось

Участники конференции по Ливии в Берлине приняли совместное заявление

Участники международной конференции по Ливии приняли совместное заявление и призвали к прекращению всех военных передвижений на территории страны, в том числе в рамках оказания сторонам конфликта непосредственной помощи.
ТАСС15:03

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Участники конференции по Ливии в Берлине приняли совместное заявление

ТАСС15:03

Участники встречи в Берлине призвали не атаковать нефтеобъекты в Ливии

РИА Новости15:19

Участники конференции по Ливии в Берлине приняли совместное заявление

Известия15:03

Участники международной конференции по Ливии приняли совместное заявление

News.ru15:16

В Берлине участники конференции по Ливии подписали итоговое заявление

Московский Комсомолец15:15

Участники Берлинской конференции по Ливии приняли итоговый документ

Вести.Ru15:36

Участники конференции по Ливии в Берлине приняли итоговое заявление

REGNUM15:55
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