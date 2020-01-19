Политика

ИзвестияИзвестияУчастники конференции по Ливии в Берлине приняли совместное заявление

Участники конференции по Ливии, которая прошла в Берлине 19 января, приняли совместное итоговое заявление, сообщает ТАСС. В нем ливийские конфликтующие стороны призвали разоружить военизированные группы и включить их в госструктуры, а также прекратить все военные передвижения.
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с чего всё началось

Участники конференции по Ливии в Берлине приняли совместное заявление

Участники международной конференции по Ливии приняли совместное заявление и призвали к прекращению всех военных передвижений на территории страны, в том числе в рамках оказания сторонам конфликта непосредственной помощи.
ТАСС15:03

Подробнее о событии

Участники встречи в Берлине призвали не атаковать нефтеобъекты в Ливии

РИА Новости15:19

Участники конференции по Ливии в Берлине приняли совместное заявление

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Шесть «корзин» для мира

Российская газета15:00

CNN раскрыл содержание итогового коммюнике конференции в Берлине по Ливии

РБК13:20

Участники конференции по Ливии в Берлине приняли совместное заявление

ТАСС15:03

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Эхо Москвы08:31

Стали известны первые договоренности по Ливии в Берлине

Взгляд.ру08:25
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Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 18:57, Ашберн
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Молекула VISTA не дает иммунной системе бороться с раком

Ugpressa.ru 17 января в 10:57
Политика

Глава ЕК обсудила с Путиным транзит российского газа

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что при встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на полях берлинской конференции по Ливии обсудила вопросы транзитных поставок российского газа через Украину в Европу.
Экономика сегодня 18:49
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Путин выступил против бессрочного пребывания президента у власти

Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге заявил, что против бессрочного пребывания главы государства на своем посту.
РБК вчера в 09:55
Наука

CNN: ученые США нашли единственное объяснение гибели динозавров

Группа исследователей из Йельского университета США считает, что единственная причина смерти динозавров - это падение гигантского метеорита, сообщает CNN.
Газета.Ru 17 января в 22:55
Политика

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РИА Новости 17:10
Общество

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

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RT на русском 12:53
Кино

Главный приз Гильдии продюсеров США получил фильм «1917»

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Коммерсантъ 02:25
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Самый популярный в мире WhatsApp добился почти невозможного

Признанный самым популярным в мире приложением принадлежащий Facebook мессенджер WhatsApp достиг нового рубежа.
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Лечивший Джобса врач рассказал в Москве о правилах долгой жизни

Москва 24 вчера в 22:17
Политика

Зеленский: Путин понимает нашу позицию

По словам президента Украины Владимира Зеленского, российский лидер Владимир Путин понимает его позицию о том, что Украина является независимым государством.
Московский Комсомолец 15:33
Армия и оружие

СМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии

РБК 15:44
Армия и оружие

Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим

Боевики в Сирии 19 января пытались атаковать с помощью беспилотников авиабазу Хмеймим, ПВО базы уничтожили цели, ущерба базе нет, сообщает Минобороны России.
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Политика

Рабочая группа по поправкам в Конституцию предложит вариант изменений

Рабочая группа, которая занимается подготовкой предложений о внесении поправок в Конституцию, внесет свой вариант изменений.
РБК 08:08
Спорт

Спортсмены России завоевали 5 медалей в 10-й день юношеской Олимпиады

Анна Шпынева фото: EPA Лозанна / Швейцария / AbsolutTV.ru / Сборная России на сегодня занимает 1-е место в медальном зачете зимних юношеских Олимпийских игр после 10-го дня соревнований.
Absolut TV 12:19
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Некоторые волчата смогли выполнить команду «апорт»

МедиаПоток вчера в 02:57
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Фанаты раскритиковали Джорджа Р.Р. Мартина за анонс о выходе книги, сообщает Independent.
РИА Новости вчера в 09:17
Политика

Джонсон отказал Путину в нормализации отношений из-за Скрипалей

Глава британского правительства подтвердил позицию по инциденту в Солсбери и отверг возможность нормализации отношений до тех пор, пока Москва не прекратит свою «дестабилизирующую деятельность», которая угрожает Великобритании и ее союзникам и «подрывает безопасность граждан и коллективную безопасность».
Lenta.ru 12:41
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«Барселона» одержала победу в первом матче с новым главным тренером

Газета.Ru 17:33
Общество

Гороскоп на 18 января: Марс в Деве призывает заняться личной жизнью

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 18 января 2020 года большинству знаков зодиака следует больше внимания уделить своим романтическим отношениям, на время забыв о работе.
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Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Ее Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
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Двое полицейских погибли при стрельбе на Гавайях

Мэр города Кирк Колдуэлл написал в своем аккаунте в Twitter, что в результате погибли двое полицейских.
РБК 18:06
Хоккей

Бывший тренер Овечкина прокомментировал его очередной хет-трик

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Участники конференции по Ливии договорились о перемирии в стране

Польские политик вряд ли осознают, что страны соцлагеря - это советский трофей, когда страны победители - СССР, США и Британия разделили Европу на зоны влияния.
РЕН ТВ 15:06
Экономика

Банк России зафиксировал рекордный приток иностранцев в госдолг

Приток иностранного капитала в российский госдолг в 2019 году стал рекордным за всю историю наблюдений.
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Артем Здунов провел оперативное совещание в Кизляре

В микрорайоне, где выявлен основной очаг вспышки инфекции, в форме подворового обхода работают как медицинские работники, так и волонтёры из числа студёнтов медучреждений.
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Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец

Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
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Модель Пунтус опровергла вину внука Михалкова в ее падении из окна

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«Холоп» стал вторым по кассовым сборам в истории российского проката

Лента «Холоп» стала второй в истории отечественного проката по кассовым сборам. Фильм «Холоп» вышел в прокат в конце прошлого года.
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Дивизион Боброва стал победителем Матча звезд

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В Москве прошло шествие памяти Маркелова и Бабуровой

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