Участники международной конференции по Ливии приняли совместное заявление и призвали к прекращению всех военных передвижений на территории страны, в том числе в рамках оказания сторонам конфликта непосредственной помощи.

с чего всё началось

Участники конференции по Ливии, которая прошла в Берлине 19 января, приняли совместное итоговое заявление, сообщает ТАСС. В нем ливийские конфликтующие стороны призвали разоружить военизированные группы и включить их в госструктуры, а также прекратить все военные передвижения.

Участники конференции по Ливии в Берлине приняли совместное заявление

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