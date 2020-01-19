Политика
ИзвестияУчастники конференции по Ливии в Берлине приняли совместное заявление
Участники конференции по Ливии, которая прошла в Берлине 19 января, приняли совместное итоговое заявление, сообщает ТАСС. В нем ливийские конфликтующие стороны призвали разоружить военизированные группы и включить их в госструктуры, а также прекратить все военные передвижения.
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Участники международной конференции по Ливии приняли совместное заявление и призвали к прекращению всех военных передвижений на территории страны, в том числе в рамках оказания сторонам конфликта непосредственной помощи.ТАСС15:03
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