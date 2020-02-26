Религия

РИА НовостиРИА НовостиУчастники встречи в Аммане призвали патриарха Варфоломея к диалогу

Участники межправославной встречи в Аммане решили провести до конца года ещё одну встречу и пригласили Константинопольского патриарха Варфоломея присоединиться к диалогу, говорится в коммюнике по итогам совещания.
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