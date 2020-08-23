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ТАСС
ТАСС

Участники митинга оппозиции в Минске покинули площадь Независимости

Протестующие покинули территорию площади Независимости в Минске после многотысячного воскресного митинга. Автомобили силовиков также выдвинулись из центра белорусской столицы. Людей на площади не осталось, сообщает корреспондент ТАСС с места события.В источнике
Подробнее о событии
News.ru

В Минске участники акции протеста заполнили всю площадь Независимости

News.ruвчера в 09:10
Взгляд.ру

Митингующие на площади Независимости в Минске объявили минуту молчания

Взгляд.рувчера в 10:52
РЕН ТВ

Протестующие провели минуту молчания на площади Независимости в Минске

РЕН ТВвчера в 09:28
ТАСС

Участники митинга оппозиции в Минске покинули площадь Независимости

ТАССвчера в 14:16
Росбалт

Тысячи жителей Минска вновь вышли протестовать и объявили минуту молчания

Росбалтвчера в 08:50
Телеканал 360°

Появилось видео с митинга оппозиции на площади Независимости в Минске

Телеканал 360°вчера в 08:49
Говорит Москва

Оппозиционеры в Минске объявили о проведении минуты молчания в память о «погибших от рук силовиков»

Говорит Москвавчера в 08:25

Опрос: каждый третий вкладчик планирует забрать свой депозит из банка

"При сохранении тенденции на снижение доходности по депозитам в течение III квартала 2020 года забрать свои деньги из банка планируют 32%, то есть почти каждый третий нынешний вкладчик", - отмечается в материале.
ТАСС20 августа в 20:04
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«АвтоВАЗ» начал работать по субботам из-за большого спроса

Несколько дней назад сообщалось, что «АвтоВАЗ» с 31 декабря перейдет на четырёхдневную рабочую неделю, но благодаря госсзаказу на 15 тыс. авто это решение отменили и расширили рабочую неделю за счет субботы, причем лишний выходной будут оплачивать в двойном размере.
Avtovesti.comвчера в 10:50
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Баринов и Алексей Миранчук получили травмы в матче со «Спартаком»

Сразу два игрока «Локомотива» получили травмы в первом тайме встречи четвертого тура чемпионата России со «Спартаком»: на 18-й минуте поле покинул полузащитник железнодорожников Дмитрий Баринов, а на 36-й – Алексей Миранчук.
Советский спортвчера в 12:46

В Минобороны Белоруссии описали сценарий силовой смены курса страны

«В сложившейся ситуации действия силового блока Республики Беларусь по стабилизации обстановки могут быть представлены как геноцид собственного народа и использованы в качестве предлога для смены политического курса силовым путем», — цитирует его «Интерфакс».
Известиявчера в 00:32
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В Белоруссии оператор снизил скорость интернета по требованию властей

"С сожалением сообщаем, что по требованию государственных органов в связи с обеспечением национальной безопасности существенно снижена пропускная способность 3G-cети А1 на территории некоторых районов г. Минска", - говорится в сообщении.
Газета.Ruвчера в 13:28
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Концертный директор Татьяны Овсиенко опроверг слухи о пропаже певицы

Концертный диреткор Татьяны Овсиенко заявил, что с певицей все хорошо и она проводит отпуск в Крыму Напомним, что Татьяна Овсиенко завоевала популярность зрителей после того, как присоединилась к группе "Мираж".
Вокруг ТВвчера в 12:25
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В Москве за сутки скончались 10 пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались десять пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
RT на русскомвчера в 16:13
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Малафеев объяснил, почему «Зенит» не стал покупать Ахметова

Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев сообщил, что в 2018-м «Зенит» мог приобрести нынешнего полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова, но переход не состоялся из-за значимых финансовых требований агента футболиста.
ProstoProSport17:30