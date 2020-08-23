Участники митинга оппозиции в Минске покинули площадь Независимости
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Протестующие покинули территорию площади Независимости в Минске после многотысячного воскресного митинга. Автомобили силовиков также выдвинулись из центра белорусской столицы. Людей на площади не осталось, сообщает корреспондент ТАСС с места события.В источнике
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