Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиУчастники незаконной акции в Москве получили реальные и условные сроки

Мещанский суд Москвы по делу о применении насилия к гвардейцу приговорил двух участников несанкционированной акции 27 июля к реальным срокам, третий обвиняемый получил условный срок, передает корреспондент РИА Новости.
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Генпрокуратура Германии начала собственное расследование дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.
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