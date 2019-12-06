Происшествия
РИА НовостиУчастники незаконной акции в Москве получили реальные и условные сроки
Мещанский суд Москвы по делу о применении насилия к гвардейцу приговорил двух участников несанкционированной акции 27 июля к реальным срокам, третий обвиняемый получил условный срок, передает корреспондент РИА Новости.
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Здоровье
Минздрав ведёт переговоры с производителями лекарств от муковисцидоза
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Происшествия
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Российская фигуристка Алена Косторная заняла первое место по итогам короткой программы в финале Гран-при в итальянском Турине.
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Комментируя сообщения СМИ о намерении Владимира Зеленского выступить на саммите «нормандской четверки» с инициативой создания в Донбассе «муниципальной стражи», глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин призвал президента Украины «прекратить бессмысленное словоблудие в медиапространстве».
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Здание постепенно разбирают от завалов и обнаруживают отдельные очаги тления. Пожар в одесском колледже произошел днем 4 декабря.
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Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
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В июне 2017 года Россия заморозила часть выплат в бюджет Совета Европы после того, как ее национальная делегация в ПАСЕ в 2014-2015 годах лишилась ряда прав из-за своей позиции по статусу Крыма.
Авто
Новый Jaguar F-Type официально представлен
В Великобритании прошла презентация спорткара Jaguar F-Type нового поколения.
Футбол
«Зенит» обыграл «Динамо» в матче РПЛ
Футболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли московское «Динамо» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Армия и оружие
National Interest: ВВС США хотят опять наступить на те же грабли
Идея состоит в том, что ВВС США в конечном итоге купят новые самолёты, заполнив образовавшийся краткосрочный пробел, возникший в результате списания старых самолётов, пишет военный корреспондент Дэвид Акс в статье для издания The National Interest.
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Ученые выдвинули новую гипотезу об исчезновении древних людей
Ученые предполагают, что человек разумный не только вытеснял "коренных жителей" с мест обитания, но и открыто их истреблял.
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2 декабря Навальный опубликовал расследование, где утверждал, что ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде, вероятно, использовала для перелетов зарегистрированный на не раскрывающий владельцев офшор IF COMPANY LIMITED в Белизе борт Bombardier Global 6000 с номером T7-KLT, которым ранее через дочернюю компанию владел ВТБ.
Авто
Российский авторынок в ноябре снизился на 6%
Здоровье
Названы признаки недостатка витаминов в организме
С дефицитом витаминов группы В или железа связаны поражения во рту и вокруг него.
Общество
Трамп с женой зажгли огни на главной рождественской елке США
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На 25-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25) в Мадриде шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что продолжать борьбу за окружающую среду простыми демонстрациями и забастовками бессмысленно, сообщает ТАСС со ссылкой на газету El Pais.
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Гости победили со счетом 4:0. В составе «Лиона» дубль оформил Мемфис Депай, еще по голу забили Уссем Ауар и Йоаким Андерсен.
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Бизнесу предложили инвестировать в нацпроекты через аналоги трастов
Чиновники совместно с российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) обсудили создание закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) для привлечения средств крупного бизнеса в национальные проекты.
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Генпрокуратура Германии начала расследование дела Скрипалей
Генпрокуратура Германии начала собственное расследование дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.