Мещанский суд Москвы по делу о применении насилия к гвардейцу приговорил двух участников несанкционированной акции 27 июля к реальным срокам, третий обвиняемый получил условный срок, передает корреспондент РИА Новости.

Участники незаконной акции в Москве получили реальные и условные сроки

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