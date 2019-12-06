Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиУчастники незаконной акции в Москве получили реальные и условные сроки

Мещанский суд Москвы по делу о применении насилия к гвардейцу приговорил двух участников несанкционированной акции 27 июля к реальным срокам, третий обвиняемый получил условный срок, передает корреспондент РИА Новости.
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Мещанский суд Москвы приговорил фигурантов «московского дела» Егора Лесных и Максима Мартинцова к 3 годам и 2,5 годам колонии общего режима и Александра Мыльникова – к 2,5 годам условно, передает «Медиазона
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Мартинцов, Лесных, Мыльников. Государство наказывает за готовность помочь. Репортаж из суда по московскому делу, где обвиняемые получали рекордные сроки

Новая газета14:58

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РИА Новости12:35

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