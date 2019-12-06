с чего всё началось

Мещанский суд Москвы по делу о применении насилия к гвардейцу приговорил двух участников несанкционированной акции 27 июля к реальным срокам, третий обвиняемый получил условный срок, передает корреспондент РИА Новости.

Участники незаконной акции в Москве получили реальные и условные сроки

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