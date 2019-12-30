Общество

Российская газетаРоссийская газетаУчастники обмена пленными рассказали о пытках в СБУ

Служба Безопасности Украины применяла пытки, чтобы добиться признательных показаний. Об этом рассказали участники проведенного накануне обмена пленными между ДНР и ЛНР с одной стороны, и Киевом - с другой.
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Участники обмена пленными рассказали о пытках СБУ

Среди участников обмена пленными в Донбассе оказались четверо дончан, которым за годы в СИЗО Мариуполя удалось добиться от украинских властей возбуждения уголовных дел о пытках со стороны СБУ и батальона "Азов". Об этом сами задержанные и их адвокат рассказали в новом расследовании РИА Новости.
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