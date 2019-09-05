Энергетика
ИнтерфаксУчастники проекта «Арктик СПГ-2» приняли окончательное инвестрешение
Участники "Арктик СПГ-2", включая японский консорциум, приняли окончательное инвестиционное решение по проекту, заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, выступая на сессии ВЭФ-2019.
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НОВАТЭК примет решение по проекту «Арктик СПГ-2» в сентябре
Агентство нефтегазовой информации03 сентября в 05:24
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено вчера в 23:48, Вашингтон
Общество
Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли
Газета.Ru 03 сентября в 15:09
Авто
Porsche показал конкурента Tesla
В компании полагают, что модель станет конкурентом Tesla, сообщает Bloomberg.
Lenta.ru вчера в 23:27
Происшествия
Пассажир самолета EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота
РИА Новости вчера в 14:26
Политика
Премьер Малайзии сообщил, что был бы рад визиту Путина
Малазийский премьер-министр Махатхир Мохамад сообщил в преддверии встречи с российским лидером Владимиром Путиным, что был бы рад визиту президента России в Малайзию.
RT на русском вчера в 22:14
Экономика
РЭЦ поддержит экспортное развитие «Сибура»
Генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев и председатель правления "Сибур Холдинга" Дмитрий Конов подписали на полях Восточного экономического форума соглашение о сотрудничестве, предусматривающее кредитно-страховую поддержку крупных проектов холдинга с экспортной составляющей, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.
ТАСС вчера в 04:21
Политика
Торговые переговоры США и Китая возобновятся в октябре
Вашингтон и Пекин снова сядут за стол переговоров, чтобы обсудить существующие торговые проблемы. Встреча состоится в столице США в октябре.
Телеканал 360° вчера в 23:20
Политика
Захарова прокомментировала возможное продление санкций ЕС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможное продление антироссийских санкций ЕС.
RT на русском вчера в 21:43
Музыка
Группа «Любэ» записала песню ко дню начала блокады Ленинграда
Группа "Любэ" презентовала новую композицию "Санкт-Петербург, родной" и видеоклип к ней, которые приурочены к памятной дате — Дню начала блокады Ленинграда — 8 сентября 1941 года.
Life.ru вчера в 07:50
Экономика
Глава Минстроя отметил успехи Якутии в развитии умных технологий в ЖКХ
Якутия активнее других субъектов в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) занимается развитием цифровых сервисов в городском хозяйстве.
ТАСС вчера в 23:19
Происшествия
Фото: поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком в Японии
В Японии поезд столкнулся с грузовиком и сошел с рельсов. Об этом в четверг, 5 сентября, передает японское общественное телевидение.
РЕН ТВ вчера в 23:31
Происшествия
Украинку убили во время секса в Турции
Гражданку Украины убили в Турции, когда она согласилась на секс за деньги с местным жителем.
Lenta.ru вчера в 12:16
Экономика
На ВЭФ рассказали о росте доходов ТОР и свободного порта Владивосток
За последние три года, с 2016 по 2018, доходы резидентов территорий опережающего развития, расположенных на Дальнем Востоке, выросли с 15,5 до 70 миллиардов рублей, резидентов свободного порта - с двух до 24,5 миллиардов.
Российская газета вчера в 08:01
Происшествия
На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам
Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru 03 сентября в 18:53
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек
Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Интерфакс вчера в 18:51
Космос
Любитель астрономии рассмотрел на Луне советский корабль
Любитель астрономии с Аляски, США, Стефен Петерсон, сфотографировал на молодом серпе Луны странную яркую точку.
Комсомольская правда вчера в 13:50
Шоу-бизнес
Микки Рурк изменился до неузнаваемости из-за пластических операций
Экономика сегодня 03 сентября в 15:39
Политика
Япония сделала представление РФ из-за открытия рыбзавода на Шикотане
Японское правительство надлежащим образом ответит на открытие нового рыбоперерабатывающго завода на острове Шикотан.
ТАСС вчера в 22:50
Общество
Власти Сочи нашли квартиру для лишенного жилья онкобольного
Газета.Ru вчера в 19:19
Интернет
Tele2 первым предложил протестировать 5G
Владельцы смартфонов 5G с поддержкой 28 гигагерц могут самостоятельно протестировать устройства в пилотной зоне оператора, развернутой с Ericsson 8 августа на Тверской улице от Кремля до Садового кольца.
Lenta.ru вчера в 12:55
Общество
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM вчера в 06:00
Игры
В интернет-магазине GameStop нашли упоминание новой Splinter Cell
Впервые после дебюта Splinter Cell в 2002 году, после выхода девяти успешных игр ААА-класса и с десятым релизом на горизонте, у вас появляется шанс купить фирменные ультравысокочастотные сонарные очки Сэма Фишера Разумеется, наибольший интерес представляет упоминание десятого релиза «на горизонте».
Игромания.ру вчера в 08:28
Политика
В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы
«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM вчера в 04:58
Происшествия
Трехлетняя девочка выжила после падения с 10-го этажа в Подмосковье
"По предварительным данным следствия, трехлетняя девочка находилась под присмотром бабушки, оставшись одна в комнате, самостоятельно прошла на балкон, залезла на находящийся там стул и по неосторожности выпала на улицу с высоты 10-го этажа", - сообщил представитель ГСУ.
ТАСС вчера в 15:04
Политика
Рухани заявил о третьем сокращении обязательств Ирана в ядерной сфере
Иран с 6 сентября начнёт третий этап сокращения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе, более известному как иранская ядерная сделка.
REGNUM вчера в 15:17
Происшествия
Видео кражи садовой тачки подростками стало хитом в Сети
РИА Новости 03 сентября в 20:40
Политика
Захарова призвала дождаться анализа Госдумы ситуации с DW
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что прежде комментировать ситуацию с Deutsche Welle следует дождаться анализа депутатов Госдумы.
RT на русском вчера в 21:13
Гаджеты
Утверждены спецификации стандарта USB4
Некоммерческая организация USB Implementers Forum (USB-IF) представила спецификации стандарта USB4.
News.ru вчера в 08:55
Гаджеты
Google объявила о выходе Android 10
Новую версию операционной системы первыми получат владельцы смартфонов Pixel, в дальнейшем обновление станет доступно и на других устройствах, сообщается в официальном блоге компании.
Экономика сегодня 03 сентября в 17:35
Хоккей
Washington Post: НХЛ и «Яндекс» заключили соглашение о показе матчей
НХЛ согласилась заключить многолетнюю сделку с «Яндексом» по трансляции всех матчей, начиная с этого сезона, сообщает Washington Post.
Спорт-Экспресс вчера в 20:50
Происшествия
Тела пилотов Су-25 оказались под завалами
Тела пилотов разбившегося штурмовика Су-25 пока не смогли достать — скорее всего, они находятся в образовавшейся на месте крушения трехметровой воронке, заполненной обломками.
Lenta.ru вчера в 03:55