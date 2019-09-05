Энергетика
ИнтерфаксУчастники проекта «Арктик СПГ-2» приняли окончательное инвестрешение
Участники "Арктик СПГ-2", включая японский консорциум, приняли окончательное инвестиционное решение по проекту, заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, выступая на сессии ВЭФ-2019.
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НОВАТЭК примет решение по проекту «Арктик СПГ-2» в сентябре
Агентство нефтегазовой информациивчера в 05:24
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Гаджеты
Появилась новая версия Android от Google
Компания Google выпустила десятую версию операционной системы Android. Об этом сообщается в блоге американской корпорации.
Клопс вчера в 16:54
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
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«Джокера» назвали лучшим кинокомиксом в истории
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Палата общин Британии приняла законопроект об отсрочке Brexit
Джонсон настаивает на том, что Британия покинет ЕС в срок — 31 октября — с соглашением или без.
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Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании
Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса 12:15
Происшествия
В Кабардино-Балкарии обстреляна съемочная группа, стрелок задержан
Съемочная группа фильма "Чики" обстреляна в Кабардино-Балкарии. В городе Прохладный киногруппу ждал прохладный прием.
Вести.Ru 14:59
Экономика
Глава Сахалинской области рассказал о проблемах, волнующих граждан
Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко на заседании Госсовета РФ посвятил свой доклад вопросам, реально волнующим жителей Сахалинской области.
NewInform 09:42
Политика
Рухани заявил о третьем сокращении обязательств Ирана в ядерной сфере
Иран с 6 сентября начнёт третий этап сокращения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе, более известному как иранская ядерная сделка.
REGNUM 15:17
Политика
Экс-посол Израиля заявил, что украинский язык выдумали
Экс-посол Израиля в Москве и в Киеве Цви Маген заявил, что украинской стороне пришлось придумывать государственность и язык.
Газета.Ru 20:02
Авто
Экспериментальные «Уралы» ржавеют под открытым небом
Снимки опубликовал на своей странице во ВКонтакте Денис Шумин. На фото можно заметить десятки машин, которые стоят под открытым небом.
Российская газета 14:17
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«Монпелье» расторг контракт с бывшим полузащитником «Ахмата» Пирисом
Летом 2017 года «Монпелье» арендовал полузащитника, а через год выкупил его контракт.
Sport24.ru 19:04
Кино
Путин поздравил с юбилеем Нину Ургант
Президент России Владимир Путин поздравил с 90-летним юбилеем актрису Нину Ургант.
Российская газета 04:54
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Захарова призвала дождаться анализа Госдумы ситуации с DW
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что прежде комментировать ситуацию с Deutsche Welle следует дождаться анализа депутатов Госдумы.
RT на русском 21:13
Общество
Более 40% жителей КНДР страдают от недоедания, заявили в ООН
Около 11 миллионов северокорейцев, или 43,4% населения КНДР, страдают от недоедания, говорится в докладе спецдокладчика ООН по ситуации с правами человека в КНДР Томаса Охеа Кинтаны.
РИА Новости 18:49
Наука
Названа главная причина возникновения четырех видов рака
Специалисты рассказали об основной причине, провоцирующей развитие четырёх видов рака.
Газета DAILY 15:43
Общество
ВЦИОМ назвал самых известных среди россиян «бородачей»
Самые известные среди россиян люди с бородой - немецкий философ, социолог и экономист Карл Маркс, писатель Лев Толстой и основатель Советского государства Владимир Ленин, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
РИА Новости 20:09
Происшествия
На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам
Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru вчера в 18:53
Здоровье
Алтайские школы получили 16 новых автобусов
Всего по стране школы получат 2,45 тыс. школьных автобусов.
REGNUM 11:25
Общество
Мединский высказался против преподавания истории в формате комикса
Вместе с тем он выступил против изложения исторических событий в формате комикса. "Комикс - это для тех, кто плохо умеет читать.
ТАСС 08:23
Происшествия
Младший сын экс-президента Египта Мурси скончался от инфаркта
В Египте скончался младший сын покойного экс-президента страны Мухаммеда Мурси Абдалла. Об этом 5 сентября сообщает «РИА Новости».
Известия 20:31
Общество
Названы самые популярные специальности у абитуриентов в 2019 году
Самыми популярными направлениями среди абитуриентов стали медицина и экономика, а также специальности связанные со СМИ и международными отношениями.
Слово и Дело 14:23
Происшествия
В Петербурге откопали тело пропавшей жительницы Мурино
Знакомые погибшей рассказали, что она собиралась на свидание. Оно для 49-летней жительницы Мурино закончилось трагично.
Gazeta.SPb 17:31
Политика
Бедрос Киркоров обвинил Болгарию в «разжигании огня» против России
Народный артист России и Болгарии певец Бедрос Киркоров отреагировал на заявление болгарского МИДа, который призвал не содействовать распространению "сомнительного исторического тезиса" о том, что противодействие Советского союза нацизму привело к освобождению Европы.
Газета.Ru 21:49
Экономика
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За последние три года, с 2016 по 2018, доходы резидентов территорий опережающего развития, расположенных на Дальнем Востоке, выросли с 15,5 до 70 миллиардов рублей, резидентов свободного порта - с двух до 24,5 миллиардов.
Российская газета 08:01
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«Роснефть» посоветовала «Транснефти» извиниться перед Шрёдером
«Роснефть» назвала неприемлемым заявление советника главы «Транснефти» Игоря Демина, в котором он прокомментировал предложения председателя совета директоров компании Герхарда Шрёдера о необходимости усиления контроля качества нефти в магистральных трубопроводах, и призвала его извиниться.
РБК 02 сентября в 20:00
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек
Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Интерфакс 18:51
Технологии
В России легализуют виртуальные сим-карты
ФАС и ФСБ должны предложить варианты использования eSIM к 2020 году В России собираются легализовать виртуальные сим-карты, сообщает «Коммерсантъ».
Мой Брянск 07:15
Политика
Госсекретарь США призвал ЕС отказаться от «Северного потока-2»
Госсекретарь США Майк Помпео на встрече с будущим руководством ЕС призывал европейских партнеров отказаться от трубопровода «Северный поток-2».
Росбалт 13:19