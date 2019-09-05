Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксУчастники проекта «Арктик СПГ-2» приняли окончательное инвестрешение

Участники "Арктик СПГ-2", включая японский консорциум, приняли окончательное инвестиционное решение по проекту, заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, выступая на сессии ВЭФ-2019.
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По проекту «Арктик СПГ-2» принято окончательное инвестрешение

Накануне.Ru00:27

Участники проекта «Арктик СПГ-2» приняли окончательное инвестрешение

Интерфаксвчера в 21:20

«Новатэк» и партнеры подписали протокол об окончательном инвестрешении по «Арктик СПГ-2»

ПРАЙМвчера в 23:59

Японские инвесторы и «Новатэк» подписали документ по «Арктик СПГ - 2»

Вести.Ruвчера в 22:48

Инвестиции в проект «Арктик СПГ-2» составят $21 млрд

Rambler News Serviceвчера в 21:58

По проекту «Арктик СПГ-2» принято окончательное инвестрешение

REGNUMвчера в 23:52

Участники проекта «Арктик СПГ - 2» приняли окончательное инвестиционное решение

ТАССвчера в 21:08
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Автоматически обработано 7106 источников, обновлено в 02:48, Вашингтон
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Александр Семчев похудел на 100 килограммов

StarHit.ru 03 сентября в 23:30
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В Минздраве назвали основные факторы развития рака

Главный внештатный онколог российского Минздрава Андрей Каприн рассказал об основных факторах, провоцирующих развитие онкологических заболеваний.
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«Джокера» назвали лучшим кинокомиксом в истории

Piter.tv вчера в 10:56
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Лавров заявил о стабильном осложнении международных отношений

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что международные отношения продолжают стабильно осложняться.
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Топилин допустил возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю

Впервые об идее в будущем перевести страну на четырехдневную рабочую неделю заговорил премьер-министр Дмитрий Медведев – в Женеве на международной конференции по труду.
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«Роснефть» взяла новые социальные обязательства перед ЯНАО

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Общество

Греф заявил о необходимости «убить» экзамены

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что экзамены лишают желания учиться.
RT на русском 02:00
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Премьер Малайзии раскритиковал ход расследования по делу MH17

Малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад прокомментировал в беседе с РИА Новости ход расследования дела о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом MH17, в Донецке в 2014 году.
RT на русском 00:26
Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом

В Кировской, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается до минус двух градусов. На Таймыре дождь уже со снегом.
Известия вчера в 23:34
Политика

Медведчук отметил успешность переговоров России и Украины по обмену

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Россия и Украина близки к успешному завершению переговоров по обмену удерживаемых граждан.
RT на русском 02:31
Общество

Россиянки назвали признаки привлекательного мужчины

Россиянки рассказали, каких мужчин они считают самыми привлекательными.
Известия 00:51
Армия и оружие

До конца года Пентагон испытает ряд запрещенных ракет

Соединенные Штаты намерены уже до конца года провести испытания ракеты наземного базирования, которая ранее была запрещена Договором о ракетах средней и меньшей дальности.
Вести.Ru вчера в 19:03
Гаджеты

USB-IF анонсировала окончательные спецификации USB4

Форум разработчиков USB (USB-IF), организация поддержки для продвижения и внедрения технологии USB, объявила о публикации спецификации USB4, крупного обновления для архитектуры USB следующего поколения, которая дополняет и основывается на существующем USB 3.2. и архитектуры USB 2.0.
Megaobzor.com вчера в 15:37
Экономика

ВЭБ профинансирует строительство уренгойского аэропорта Вексельберга

Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ), входящий в группу «ВЭБ.РФ», совместно с Газпромбанком профинансирует реконструкцию аэропорта Нового Уренгоя.
РБК 01:49
Происшествия

В Кабардино-Балкарии обстреляли съемочную группу фильма «Чики»

РБК вчера в 14:33
Происшествия

Летевший в Петербург самолет экстренно сел в Воронеже

Летевший в Петербург пассажирский самолет был вынужден совершить аварийную посадку в Воронеже.
Газета.Ru вчера в 01:36
Политика

Власти Гонконга выполнили часть требований протестующих

В телевизионном обращении глава специального административного района (САР) Китая объявила о выполнении главного пункта требований протестующих — отзыва злополучного закона об экстрадиции из парламента.
Коммерсантъ вчера в 07:34
Политика

Владимир Соловьев предсказал новые войны на территории Украины

Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории.
Вести.Ru вчера в 19:27
Хоккей

СКА в овертайме обыграл «Трактор» в матче КХЛ

Газета.Ru вчера в 12:51
Политика

Япония сделает представление из-за открытия рыбзавода на Курилах

Известия 00:58
Политика

В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы

«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM вчера в 04:58
Экономика

Путин оценил рост цен на авиабилеты

Президент Владимир Путин указал главе "Аэрофлота" Виталию Савельеву на рост цен авибилетов, который опережает инфляцию, передает агентство ТАСС, "Виталий, больше инфляции — 7% рост !"
РБК вчера в 09:10
Хоккей

«Яндекс» бесплатно покажет матчи НХЛ в России

Канал показывал по 10 игр каждую неделю, а также в полном объеме плей-офф Кубка Стэнли. Новый сезон НХЛ стартует 2 октября.
Pravda.Ru вчера в 11:37
Общество

Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей

Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники «Ведомостей».
Ведомости вчера в 17:40
Происшествия

Прокурор запросил 4,5 года колонии для Котова за нарушения на митингах

Прокуратура в среду запросила 4 года и 6 месяцев колонии общего режима для программиста Константина Котова, обвиняемого в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда.
РИА Новости вчера в 12:36
Футбол

Глушаков рассказал о назначении Карреры главным тренером «Спартака»

Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков, который ныне выступает за грозненский «Ахмат», рассказал, как главным тренером красно-белых был назначен итальянский специалист Массимо Каррера.
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Экономика

Козицын ликвидировал «УГМК-Холдинг»

Общество присоединили к ОАО "УГМК" Глава Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын ликвидировал ООО "УГМК-Холдинг", куда входили основные активы компании.
Правда УрФО 02:33
Театры

Министр культуры вступил в переписку с Теодором Курентизсом

Министр культуры Прикамья Вячеслав Торчинский обратился с письмом к бывшему художественному руководителю Пермского театра оперы и балета Теодору Курентзису.
Коммерсантъ Пермь 01:24
Шоу-бизнес

Заворотнюк не стала опровергать слухи о раке

Актриса подтвердила, что пока не может участвовать в мероприятиях Звезда сериала "Моя прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк ответила на звонок журналиста, который задал ей вопрос о ее здоровье, но отказалась обсуждать эту тему, сообщает "Комсомольская правда".
АМИТЕЛ вчера в 22:13
Происшествия

Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области

Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.
Известия вчера в 15:21
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