Экономика
REGNUMПо проекту «Арктик СПГ-2» принято окончательное инвестрешение
Участники проекта «Арктик СПГ-2» приняли окончательное инвестиционное решение. Об этом сообщил министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, выступая на сессии Восточного экономического форума во Владивостоке, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 01:56, Вашингтон
Экономика
Минтруд поддержал увеличение до трех лет включаемого в декрет стажа
«Что касается увеличения периода ухода за ребенком, включаемого в стаж для назначения пенсий, с полутора до трех лет, то это представляется справедливым и обоснованным и заслуживает внимания», — публикует ТАСС выдержки из документа в среду, 4 сентября.
Известия вчера в 00:43
Кино
В Москве состоится премьера сериала Бориса Хлебникова «Шторм»
REGNUM вчера в 06:34
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета вчера в 22:00
Армия и оружие
Спутник зафиксировал развернутые С-400 в Турции
Ракеты базируются на авиабазе Мюртед недалеко от Анкары. В компании заявили, что якобы радары С-400 развернуты и находятся в рабочем режиме.
РЕН ТВ вчера в 21:04
Армия и оружие
До конца года Пентагон испытает ряд запрещенных ракет
Соединенные Штаты намерены уже до конца года провести испытания ракеты наземного базирования, которая ранее была запрещена Договором о ракетах средней и меньшей дальности.
Вести.Ru вчера в 19:03
Политика
В МИД призвали дождаться анализа Госдумы ситуации с Deutsche Welle
Председатель комиссии Государственной думы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев отказался обсуждать работу телерадиокомпании Deutsche Welle вне России, как предложило ранее руководство немецкого СМИ.
РИА Новости вчера в 21:04
Происшествия
Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области
Известия вчера в 15:21
Гаджеты
Google Pixel 4 выйдет в четырех вариантах
Разработчики компании Google выпустят смартфон Pixel 4 в октябре текущего года. По данным инсайдеров, устройство выйдет в четырех вариантах.
OAnews вчера в 11:14
Экономика
Центробанк подготовил требования к объединению ОСАГО и каско
При досрочном прекращении ОСАГО одновременно прекращает свое действие и каско.
URA.Ru вчера в 13:48
Политика
Россия и Китай готовятся к совместному созданию тяжёлого вертолета
Аргументы и Факты вчера в 01:30
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал ход расследования по делу MH17
Малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад прокомментировал в беседе с РИА Новости ход расследования дела о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом MH17, в Донецке в 2014 году.
RT на русском 00:26
Политика
Переговоры об обмене между РФ и Украиной скоро завершатся — Медведчук
Переговоры об обмене удерживаемыми лицами между Россией и Украиной скоро закончатся, заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук 4 сентября в интервью каналу «Россия 24»
REGNUM 01:46
Общество
Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли
Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 03 сентября в 15:09
Шоу-бизнес
Заворотнюк не стала опровергать слухи о раке
Актриса подтвердила, что пока не может участвовать в мероприятиях Звезда сериала "Моя прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк ответила на звонок журналиста, который задал ей вопрос о ее здоровье, но отказалась обсуждать эту тему, сообщает "Комсомольская правда".
АМИТЕЛ вчера в 22:13
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек
Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Интерфакс вчера в 18:51
Происшествия
Минобороны подтвердило гибель пилотов штурмовика в Ставропольском крае
В Министерстве обороны РФ подтвердили факт гибели пилотов Су-25, потерпевшего 3 сентября крушение во время тренировочных полетов в Ставропольском крае.
REGNUM вчера в 06:21
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru 03 сентября в 23:30
Общество
Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей
Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники «Ведомостей».
Ведомости вчера в 17:40
Происшествия
Прокурор попросил назначить Кириллу Жукову более 4 лет колонии
В Тверском суде Москвы прокурор попросил приговорить Кирилла Жукова, который обвиняется в применении насилия к полицейским, к четырем годам и пяти месяцам исправительной колонии общего режима.
Коммерсантъ 03 сентября в 14:44
Политика
Владимир Соловьев предсказал новые войны на территории Украины
Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории.
Вести.Ru вчера в 19:27
Политика
Палата общин Британии поддержала законопроект об отсрочке Brexit
Палата общин британского парламента, вопреки призывам премьер-министра Бориса Джонсона, поддержала идею переноса срока Brexit в случае, если не удастся достичь соглашения с Евросоюзом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:39
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены
Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, что они с супругой ждут второго ребенка.
РИА Новости 03 сентября в 05:59
Происшествия
20 человек погибли при взрыве на фабрике пиротехники в Индии
В индийском штате Пенджаб, что на севере страны, произошел взрыв на фабрике пиротехники, в результате чего погибли по меньшей мере двадцать человек, еще двенадцать пострадали.
Страна Советов on-line вчера в 12:20
Политика
Оскорбившая жителей Тулуна чиновница находится в отпуске
REGNUM 03 сентября в 06:58
Гаджеты
В смартфонах с Android нашли уязвимость для фишинговых sms-атак
По данным Check Point, уязвимость могли быть подвержены все смартфоны на Android, в том числе Huawei, LG, Sony.
Ведомости вчера в 22:25
Единоборства
Стало известно, сколько Хабиб Нурмагомедов получит за бой с Порье
Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов получит за бой с американцем Дастином Порье более 6 миллионов долларов.
Невские Новости 01:37
Кино
Роберт Дауни-младший может вернуться в киновселенную Marvel
Персонаж американского актера Роберта Дауни-младшего Железный человек может вернуться в киновселенную Marvel.
Профиль вчера в 16:42
Происшествия
На МКАД грузовик сбил дорожных рабочих
На МКАД грузовик врезался в группу дорожных рабочих. Авария произошла около 6:30 утра в районе 100-го километра внутренней стороны МКАД.
Вести.Ru 01:31
Общество
Греф призвал отменить экзамены в школах
Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым отказаться от классической системы экзаменов в школах.
Коммерсантъ 01:34