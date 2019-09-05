Экономика
REGNUMПо проекту «Арктик СПГ-2» принято окончательное инвестрешение
Участники проекта «Арктик СПГ-2» приняли окончательное инвестиционное решение. Об этом сообщил министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, выступая на сессии Восточного экономического форума во Владивостоке, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
НОВАТЭК примет решение по проекту «Арктик СПГ-2» в сентябре
Агентство нефтегазовой информации03 сентября в 05:24
Автоматически обработано 7106 источников, обновлено в 03:26, Вашингтон
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
Заморозки и мокрый снег ожидаются в некоторых регионах России уже в начале сентября.
Известия вчера в 23:34
Общество
В американском Мичигане ввели запрет на электронные сигареты
Не менее 20 американцев оказались в больнице после курения электронных сигарет Запрет на ароматизированные электронные сигареты введен на полгода с последующим продлением.
Национальная служба новостей вчера в 14:35
Происшествия
Мужчина обстрелял детский сад в Петербурге
В Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, который стрелял по детскому саду.
Газета.Ru 02:28
Общество
Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели
"Если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет", — добавила она.
РИА Новости 01:59
Политика
Мнение: «Пусть Собчак едет в Крым и там агитирует за возврат Украине»
«Пусть Собчак едет в Крым и агитирует за возврат полуострова Украине прямо там, посмотрим, как быстро её там яйцами забросают», — заключил Алексей Анпилогов.
REGNUM 02:42
Общество
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM вчера в 06:00
Политика
Плоды ассоциации: Евросоюз запретил импорт овощей и фруктов из Украины
Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, которое предусматривает ввоз в Евросоюз отдельных товаров из «Незалежной», было подписано при экс-президенте Петре Порошенко.
Новый День вчера в 09:39
Гаджеты
В октябре Intel выпустит более быстрые процессоры для десктопов: Core i9-9900KS и Cascade Lake-X
В октябре будут анонсированы 5-гигагерцевый восьмиядерник Core i9-9900KS, а также новое семейство чипов HEDT-класса Cascade Lake-X.
3DNews вчера в 14:02
Футбол
Апелляция «Реала» отклонена, Бэйл дисквалифицирован на один матч
Bookmaker-ratings.ru 03:13
Армия и оружие
До конца года Пентагон испытает ряд запрещенных ракет
Соединенные Штаты намерены уже до конца года провести испытания ракеты наземного базирования, которая ранее была запрещена Договором о ракетах средней и меньшей дальности.
Вести.Ru вчера в 19:03
Армия и оружие
Опубликованы спутниковые снимки развернутых С-400 в Турции
Израильская компания ISI 3 сентября опубликовала в Twitter снимки пусковых установок С-400, которые, предположительно, развёрнуты на турецкой авиабазе Мюртед, расположенной в окрестностях Анкары.
Discover24 02:47
Происшествия
Женщина принесла гранату в приемную ФСБ в центре Москвы
Как рассказал собеседник агентства, вечером 4 сентября в приемную ФСБ на ул. Кузнецкий Мост пришла 34-летняя жительница Подмосковья, у которой при себе была граната.
Агентство Москва 02:05
Происшествия
С Эльбруса эвакуировали альпиниста из Москвы с травмой ноги
Спасатели эвакуировали с Эльбруса альпиниста из Москвы, который травмировал ногу, сообщает ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
РИА Новости вчера в 13:33
Общество
Греф призвал отменить школьные экзамены
Экзамены лишают желания учиться, считает глава Сбербанка Герман Греф.
РИА Новости вчера в 22:07
Гаджеты
Samsung Galaxy Note 10+ 5G протестировали на скорость и автономность
Эксперт MacWorld испытал корейский флагман Samsung Galaxy Note 10+ 5G в сети Verizon в Провиденсе.
Anonsens вчера в 23:54
Происшествия
Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области
Известия вчера в 15:21
Баскетбол
Сборная России по баскетболу уступила Аргентине
Баскетболисты сборной России заняли второе место в группе на предварительном этапе чемпионата мира.
Радио Зенит вчера в 12:12
Шоу-бизнес
Заворотнюк не стала опровергать слухи о раке
Актриса подтвердила, что пока не может участвовать в мероприятиях Звезда сериала "Моя прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк ответила на звонок журналиста, который задал ей вопрос о ее здоровье, но отказалась обсуждать эту тему, сообщает "Комсомольская правда".
АМИТЕЛ вчера в 22:13
Политика
Рухани заявил о третьем сокращении обязательств Ирана в ядерной сфере
Иран с 6 сентября начнёт третий этап сокращения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе, более известному как иранская ядерная сделка.
REGNUM вчера в 15:17
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru 03 сентября в 23:30
Технологии
В сети обнаружили базу с номерами более 400 млн пользователей Facebook
В сети оказались персональные данные и телефонные номера 419 млн пользователей соцсети Facebook.
REGNUM 01:03
Происшествия
В ДТП во Львовской области пострадали более десяти детей
РИА Новости 01:21
Политика
Премьер Малайзии усомнился в беспристрастности расследования дела MH17
Международное расследование катастрофы MH17 проходит необъективно — оно отражает позиции тех, кто пострадал от трагедии, заявил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад в интервью «РИА Новости».
РБК 01:50
Общество
Власти Сочи нашли квартиру для лишенного жилья онкобольного
Газета.Ru вчера в 19:19
Авто
Новые авто оснастят напоминающими водителям о детях датчиками
РЕН ТВ вчера в 14:20
Общество
Росстат сообщил о росте неформальной занятости в России
Доля россиян, занятых в неформальном секторе экономики, во втором квартале 2019 года выросла почти на 1,5 млн человек (по сравнению с предыдущим кварталом) и составила 21,3% от общей численности занятых.
РБК вчера в 17:02
Политика
Бедрос Киркоров оправдал советские репрессии в Болгарии
Певец Бедрос Киркоров заявил, что советские репрессии в Болгарии были направлены исключительно на истребление местных фашистов.
Телеканал 360° вчера в 07:53
Экономика
РЭЦ: в Китай растет экспорт продукции глубокой переработки
По итогам прошлого года товарооборот России и Китая превысил 100 миллиардов долларов.
РИА Новости 01:18