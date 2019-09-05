Экономика

REGNUMREGNUMПо проекту «Арктик СПГ-2» принято окончательное инвестрешение

Участники проекта «Арктик СПГ-2» приняли окончательное инвестиционное решение. Об этом сообщил министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, выступая на сессии Восточного экономического форума во Владивостоке, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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По проекту «Арктик СПГ-2» принято окончательное инвестрешение

Накануне.Ru00:27

«Новатэк» сохранит за собой долю в «Арктик СПГ - 2» в 60%

ТАСС01:21

Участники проекта «Арктик СПГ-2» приняли окончательное инвестрешение

Интерфаксвчера в 21:20

«Новатэк» и партнеры подписали протокол об окончательном инвестрешении по «Арктик СПГ-2»

ПРАЙМвчера в 23:59

Японские инвесторы и «Новатэк» подписали документ по «Арктик СПГ - 2»

Вести.Ruвчера в 22:48

По проекту «Арктик СПГ-2» принято окончательное инвестрешение

REGNUMвчера в 23:52

НОВАТЭК примет решение по проекту «Арктик СПГ-2» в сентябре

Агентство нефтегазовой информации03 сентября в 05:24
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Автоматически обработано 7106 источников, обновлено в 03:26, Вашингтон
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Соединенные Штаты намерены уже до конца года провести испытания ракеты наземного базирования, которая ранее была запрещена Договором о ракетах средней и меньшей дальности.
Вести.Ru вчера в 19:03
Армия и оружие

Опубликованы спутниковые снимки развернутых С-400 в Турции

Израильская компания ISI 3 сентября опубликовала в Twitter снимки пусковых установок С-400, которые, предположительно, развёрнуты на турецкой авиабазе Мюртед, расположенной в окрестностях Анкары.
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С Эльбруса эвакуировали альпиниста из Москвы с травмой ноги

Спасатели эвакуировали с Эльбруса альпиниста из Москвы, который травмировал ногу, сообщает ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
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Эксперт MacWorld испытал корейский флагман Samsung Galaxy Note 10+ 5G в сети Verizon в Провиденсе.
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Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области

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Сборная России по баскетболу уступила Аргентине

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Иран с 6 сентября начнёт третий этап сокращения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе, более известному как иранская ядерная сделка.
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Власти Сочи нашли квартиру для лишенного жилья онкобольного

Газета.Ru вчера в 19:19
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