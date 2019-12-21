Политика
RT на русскомПартнёры России в ЕС обсудят с США меры против «Северного потока — 2»
Министерство финансов США и европейские партнёры России проведут 21 декабря консультации по вопросам санкций, которые американская сторона ввела в отношении «Северного потока — 2». Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Козак.
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Сегодня состоятся консультации между Минфином США и нашими европейскими партнерами, чтобы получить разъяснения, что означают эти санкции. Они сформулированы недостаточно четко. Они не понимают, европейцы, прежде всего, что это означает.
— Дмитрий Козак, российский политикТАСС 08:08
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