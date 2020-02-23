Участники протестов в поселке Новые Санжары записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, оно опубликовано телеканалом Poltavske.TV на YouTube.

Участники протестов под Полтавой записали обращение к Зеленскому

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