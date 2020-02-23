Участники беспорядков в Новых Санжарах, которых Владимир Зеленский назвал "вирусологами в спортивных костюмах", записали видеообращение, адресованное президенту Украины. Об этом пишет интернет-издание "Страна.ua". Ролик опубликовал телеканал Poltavske.TV.

Участники протестов в Полтавской области обратились к Зеленскому

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