Политика
РИА НовостиУчастники протестов в Полтавской области обратились к Зеленскому
Участники беспорядков в Новых Санжарах, которых Владимир Зеленский назвал "вирусологами в спортивных костюмах", записали видеообращение, адресованное президенту Украины. Об этом пишет интернет-издание "Страна.ua". Ролик опубликовал телеканал Poltavske.TV.
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Заявили, что приносили лишь пирожков 30 штук, чтоб люди поели.
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Судьи VAR признали, что ошиблись, рекомендовав не удалять Ло Чельсо в дерби с «Челси»
Арбитры, отвечающие за систему видеоповторов (VAR), признали ошибочной рекомендацию не удалять с поля полузащитника «Тоттенхэм Хотспур» Джовани Ло Чельсо в матче 27-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (1:2). В начале второго тайма аргентинец после борьбы на фланге попытался сохранить мяч, однако в этот момент защитник синих Сесар Аспиликуэта вытянул ногу в попытке отправить его в аут.
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Примера. «Гранада» в гостях разгромила «Осасуну»
Встреча завершилась со счетом 0:3. Все голы команда из Гранады забила в первом тайме.
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Одна из эвакуированных из Китая на Украину женщин почувствовала себя плохо, в карантинный санаторий пришлось вызвать скорую помощь.
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