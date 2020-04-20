Коронавирус
Военное делоУчастников Парада Победы отправят на карантин
Как следует из сообщения, убытие воинских команд в пункты постоянной дислокации организовано в соответствии с решением о переносе сроков проведения военного парада на Красной площади.
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с чего всё началось
"В соответствии с решением о переносе сроков проведения военного парада на Красной площади организовано убытие воинских команд в пункты постоянной дислокации По прибытии военнослужащих в места постоянной дислокации все военнослужащие, принимавшие участие в тренировках, будут помещены на двухнедельный карантин", - сказали в Минобороны.ТАСС04:44
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