Коронавирус
REGNUMВоенным после репетиции парада Победы предписали карантин
Москва, 20 апреля 2020, 11:58 — REGNUM Военнослужащие, которые репетировали праздничный парад на Красной площади, вернутся в пункты постоянной дислокации. Им предписан двухнедельный карантин, говорится в распространённом 20 апреля сообщении Минобороны России.
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"В соответствии с решением о переносе сроков проведения военного парада на Красной площади организовано убытие воинских команд в пункты постоянной дислокации По прибытии военнослужащих в места постоянной дислокации все военнослужащие, принимавшие участие в тренировках, будут помещены на двухнедельный карантин", - сказали в Минобороны.ТАСС04:44
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Военнослужащих, которые должны были пройти на Параде Победы, отправят на карантин
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