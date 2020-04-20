"В соответствии с решением о переносе сроков проведения военного парада на Красной площади организовано убытие воинских команд в пункты постоянной дислокации По прибытии военнослужащих в места постоянной дислокации все военнослужащие, принимавшие участие в тренировках, будут помещены на двухнедельный карантин", - сказали в Минобороны.

с чего всё началось

Солдаты и офицеры, которые должны были участвовать в Параде Победы 9 мая, отправятся в двухнедельный карантин после возвращения на место постоянной службы. Боевая техника пока останется на хранении в Западном военном округе, уточняют военные.

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