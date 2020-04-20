Коронавирус
Вести.RuУчастников Парада отправят на карантин
Солдаты и офицеры, которые должны были участвовать в Параде Победы 9 мая, отправятся в двухнедельный карантин после возвращения на место постоянной службы. Боевая техника пока останется на хранении в Западном военном округе, уточняют военные.
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с чего всё началось
"В соответствии с решением о переносе сроков проведения военного парада на Красной площади организовано убытие воинских команд в пункты постоянной дислокации По прибытии военнослужащих в места постоянной дислокации все военнослужащие, принимавшие участие в тренировках, будут помещены на двухнедельный карантин", - сказали в Минобороны.ТАСС04:44
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Армия и оружие
Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии
В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
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Прирост тяжелобольных коронавирусом в Москве стабилизировался, система здравоохранения входит в плановый режим работы, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Интерфакс 08:12
Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
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Политика
Путин заявил о приторможенном распространении коронавируса в России
Распространение коронавируса продолжается не только в Москве, но и в других регионах России, однако благодаря подготовке этот процесс удалось притормозить, заявил президент Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
РБК 08:05
Энергетика
Нефть марки Brent на бирже ICE продолжает падать в цене
Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 20 апреля, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06%, до $26,94 за баррель.
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Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Политика
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News.ru 09:01
Гаджеты
Флагман Nokia 9.3 PureView может получить подэкранную камеру
Выход нового смартфона ожидается в конце лета или в начале осени.
Astera 08:27
Политика
Путин поручил Минздраву ускорить регистрацию вакцины от коронавируса
Президент России Владимир Путин поручил Минздраву проработать ускорение регистрации вакцины от коронавируса и ввоза оборудования для производства лекарства.
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Общество
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В Свердловской области в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции ограничат продажу алкоголя.
Российская газета 08:21
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
Глава государства подчеркнул, что власти учитывают все возможные сценарии события.
BFM.ru 07:22
Общество
Названы регионы с приростом и убылью населения
В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия вчера в 18:02
Здоровье
Состояние пациентов с COVID-19 зависит от их генов
Главе РФ Владимиру Путину рассказали об итогах нового исследования — специалисты выяснили, какие именно гены иммунной системы влияют на течение коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) у человека.
News.ru 08:59
Общество
«Яндекс» сообщил о популярности запроса «когда все это закончится»
«Яндекс» собрал статистику изменения количества поисковых запросов во время самоизоляции, по которым можно проследить, как менялись интересы пользователей, вынужденных много времени проводить дома.
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Ростовчане жалуются на живую очередь при получении спецпропусков
Как сообщают горожане, либо невозможно дозвониться по указанным на сайте мэрии телефонам, либо вопреки заявлению властей приходится ожидать выдачи разрешения в порядке живой очереди, передаёт ИА REGNUM.
REGNUM 05:27
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Правительство дополнило перечень товаров первой необходимости
Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости был дополнен распоряжением правительства РФ, которое было опубликовано на сайте кабмина 20 апреля 2020 года.
СитиТрафик 07:18
Здоровье
Стоимость лечения коронавируса назвали на Украине
Заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак рассказала, что лечение больных с подтвержденной коронавирусной инфекцией стоит от 11 до 370 долларов за сутки.
Live24 05:06
Здоровье
РКБ им. Куватова в Уфе станет центром по борьбе с коронавирусом
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что РКБ имени Куватова была закрыта на карантин с 6 апреля из-за обнаружения в ней инфицированных коронавирусом пациентов.
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О состоянии госпитализированной певицы Татьяны Булановой рассказала ее подруга и экс-солистка группы "Мираж" Наталья Гулькина.
Газета.Ru 06:05
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IvanovoNews 06:32
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Кучук станет главным тренером минского «Динамо» вместо Гуренко
Руководство минского «Динамо» намерено сменить главного тренера.
Bookmaker-ratings.ru 06:37
Политика
Асад заявил о попытках США использовать ситуацию с коронавирусом
Президент Сирии Башар Асад заявил о попытках США использовать пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в политических целях.
RT на русском 08:24
Политика
Эксперт рассказал о тестах препаратов профилактики COVID-19 у медиков
Новые препараты для профилактики от заражения коронавирусной инфекцией, предназначенные для медицинского персонала, испытывают восемь групп, сообщил председатель экспертного совета Российского антидопингового агентства "РАДА" Николай Дурманов.
РИА Новости 08:54
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Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в России
Российский вице-премьер Татьяна Голикова во время совещания с президентом Владимиром Путиным обратила внимание на то, что в России средний возраст заразившихся новой коронавирусной инфекцией составляет для женщин 47,9 года, а для мужчин – 44,7 года.
Журналистская правда 07:50
Наука
Обнаружена первая значительная мутация нового коронавируса
Ученые из Тайваня и Австралии сообщили об обнаружении первой значительной мутации нового коронавируса SARS-CoV-2, результаты предварительного исследования опубликовали на сайте препринтов bioRxiv.
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Здоровье
В Екатеринбурге у 78 пациентов и врачей заподозрили коронавирус
RT на русском 08:13
Политика
Путин проведет совещание по коронавирусу
Президент РФ Владимир Путин проведет сегодня по видеосвязи совещание с экспертами по коронавирусу.
BFM.ru 05:49
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В России за сутки выявлено 4268 новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки в России подтвердилось 4268 диагнозов коронавируса в 76 регионах.
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