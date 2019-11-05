с чего всё началось

Двух участников группы Pussy Riot - Петра Верзилова и Веронику Никульшину - задержали на концерте немецкой рок-группы Scorpions в "ВТБ-арене" в Москве.

Участников Pussy Riot задержали в Москве на концерте Scorpions

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