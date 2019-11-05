Общество
ИнтерфаксУчастников Pussy Riot задержали в Москве на концерте Scorpions
Двух участников группы Pussy Riot - Петра Верзилова и Веронику Никульшину - задержали на концерте немецкой рок-группы Scorpions в "ВТБ-арене" в Москве.
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В Москве на концерте рок-группы Scorpions на «ВТБ‐арене» задержали участников группы Pussy Riot Петра Верзилова и Веронику Никульшину, сообщил Верзилов у себя в Twitter.Полит.ру13:28
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