Общество

ИнтерфаксИнтерфаксУчастников Pussy Riot задержали в Москве на концерте Scorpions

Двух участников группы Pussy Riot - Петра Верзилова и Веронику Никульшину - задержали на концерте немецкой рок-группы Scorpions в "ВТБ-арене" в Москве.
Читать в источнике
Комментировать25
с чего всё началось
В Москве на концерте рок-группы Scorpions на «ВТБ‐арене» задержали участников группы Pussy Riot Петра Верзилова и Веронику Никульшину, сообщил
 Верзилов у себя в Twitter.
Полит.ру13:28

Подробнее о событии

Участники Pussy Riot заявили о задержании на концерте Scorpions

РБК13:24

Участников Pussy Riot задержали в Москве на концерте Scorpions

Интерфакс13:10

На концерте Scorpions в Москве задержали участников группы Pussy Riot

Московский Комсомолец12:19

На концерте Scorpions в Москве задержали участников Pussy Riot

Газета.Ru12:43

Двух участников Pussy Riot задержали на московском концерте Scorpions

Фонтанка.Ру12:35

В Москве задержали участников группы Pussy Riot Петра Верзилова и Веронику Никульшину

Эхо Москвы14:59

Участников Pussy Riot задержали на концерте Scorpions в Москве

Znak.com12:17
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 21:32, Вашингтон
Политика

Джонсон призвал Трампа не вводить пошлины на импорт автомобилей из ЕС

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал президента США Дональда Трампа не вводить пошлины на импорт европейских автомобилей и отменить тарифы на британские товары, в том числе на шотландский виски.
Известия 20:28
Общество

Вывезший своих детей из Швеции россиянин вернулся в Москву

Лисов с тремя детьми прошел пограничный контроль в аэропорту Шопена в Варшаве.
RuNews24.ru 03 ноября в 08:01
Происшествия

По делу об убийстве экс-мэра Киселевска задержаны двое подозреваемых

В деле об убийстве экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева появились двое подозреваемых, рапортует Следственный комитет РФ.
BFM.ru 00:25
Футбол

«РБ Лейпциг» обыграл «Зенит» в матче группового этапа Лиги чемпионов

Газета.Ru 14:59
Политика

В Польше заявили о тревоге из-за интеграции России и Белоруссии

Усиление интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства вызывает тревогу в Европе, так как это может изменить «европейский баланс сил», сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на европейских и американских чиновников.
РБК 18:08
Экономика

Stada покупает портфель лекарств Takeda за $660 млн

Немецкий производитель лекарств Stada приобретает права на 20 рецептурных и безрецептурных препаратов японской фармкомпании Takeda, зарегистрированных в России и странах СНГ.
Коммерсантъ 03:13
Политика

Сербия передумала покупать российские С-400

Lenta.ru 20:32
Политика

США оценили потенциальное применение Россией ИИ в военных целях

По словам Эспера, Россия и Китай активно наращивают военный потенциал искусственного интеллекта.
Lenta.ru 16:53
Происшествия

На взятке задержан первый замглавы Новотроицка

5 ноября сотрудниками ФСБ и МВД задержан с поличным при получении взятки в первого заместителя главы Новотроицка Артёма Липатова.
Беловка.рус 06:56
Политика

В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна

Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Газета.Ru 07:53
Общество

Россияне согласились больше работать ради четырехдневной недели

40% респондентов заявили, что готовы работать интенсивнее.
Известия 12:00
Авто

В Сети показали изображения салона обновлённой Lada 4x4

Кроме всего прочего, в списке возможных изменений упоминались новые, более эргономичные сиденья, формованный потолок (как на современных моделях LADA) и задний диван с тремя подголовниками.
Автоновости дня 01:21
Авто

Названы способы определить реальный пробег автомобиля

Эксперты «Авто.ру» назвали основные способы, как выяснить реальный пробег автомобиля.
Автоновости дня 03:55
Общество

Билл Гейтс потерял второе место в списке богатейших людей

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс потерял второе место в рейтинге богатейших людей мира.
Газета.Ru 15:39
Политика

Пушков высмеял претензии «Нафтогаза» к «Газпрому»

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал подсчитанную «Нафтогазом» сумму в $22 млрд, которую компания собирается взыскать с «Газпрома».
Rambler News Service 12:34
Экономика

УГМК получит крупнейшее месторождение меди на Урале

Стартовый платеж на аукционе составит 2,1 миллиарда Правительство РФ запланировало на 2019 год проведение аукциона на разведку и добычу крупнейшего на Урале Волковского месторождения ванадиево-железо-медных руд.
Правда УрФО вчера в 22:21
Авто

Причину хлипкого кузова своих автомобилей объяснил АвтоВАЗ

Отечественная компания объяснила причины применения тонкого металла в изготовлении кузовных панелей своих машин, которые в последние годы сходят с конвейера предприятия и вызывают негативную реакцию у потребителей.
SpeedMe 03 ноября в 02:50
Политика

Путин уволил десять генералов СК, МЧС и МВД

Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении 10 генералов Следственного комитета, МЧС и МВД.
Известия вчера в 12:21
Общество

Москва и Пекин согласовали дату запуска «Силы Сибири»

BFM.ru 18:56
Общество

Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране

Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости 16:21
Политика

США призвали признать Крым российским

Экс-сотрудник дипломатической службы США Деннис Ортблад в статье журнала National Interest призвал власти Соединенных Штатов Америки признать Крым частью России.
Газета.Ru 20:00
Шоу-бизнес

Жена 70-летнего Ричарда Гира забеременела через 9 месяцев после родов

Разменявший седьмой десяток лет актёр Ричард Гир готовится в третий раз стать отцом.
Life.ru 06:48
Шоу-бизнес

Жигунов продал дачу после разрыва с Заворотнюк

После расставания с актрисой Жигунов продал дачу, стал угрюмым и замкнутым.
WomanHit.ru 10:35
Авто

Представлен компактный кроссовер Toyota Raize

Raize — самый компактный и доступный кроссовер компании, который выйдет на японский рынок уже в этом месяце.
Авторевю 13:42
Экономика

Сахарным заводам в России предрекли банкротство

Многие российские сахарные заводы оказались под угрозой банкротства в среднесрочной перспективе из-за падения цен на продукт.
Lenta.ru 12:40
Шоу-бизнес

Эксперт оценил преображение 58-летней Яковлевой с помощью стрижки боб

Телепрограмма 04:12
Футбол

Куинси Промес: «Глушаков был великолепным лидером для нас»

Sports.ru 18:55
Футбол

Эмери лишил Джаку капитанской повязки «Арсенала»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери в преддверии матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Виторией Гимарайнш» лишил полузащитника «канониров» Гранита Джаку капитанской повязки, сообщает BBC.
Чемпионат 14:55
Общество

В Японии Microsoft перешел на 4-дневную рабочую неделю

В Японии офис Microsoft подвел итоги эксперимента по сокращению количества рабочих дней в неделю.
В городе R 01:30
Кино

Начались съёмки сериала Marvel «Сокол и Зимний Солдат»

News.ru 09:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Пётр Верзилов
Российский художник
Издатель интернет-СМИ «Медиазона», до 2009 года один из наиболее активных участников арт-группы «Война».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Scorpions
Немецкая рок-группа
Немецкая англоязычная рок-группа, созданная в 1965 в Ганновере. Для стиля группы характерны как классический хард-рок, так и лирические гитарные баллады. Scorpions являются самой популярной рок-группой Германии и одной из самых известных в мире, продав более 100 миллионов копий своих альбомов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное