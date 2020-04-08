Коронавирус
РИА НовостиИнициаторы «Бессмертного полка» призвали воздержаться от шествия 9 мая
Инициаторы проведения первой акции "Бессмертный полк" в Томске призвали воздержаться от проведения в этом году 9 мая традиционного шествия с портретами фронтовиков и предложили вспомнить солдат в кругу семьи.
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с чего всё началось
Одни из организаторов «Бессмертного полка» выпустили заявление, в котором сообщили, что считают шествие опасным даже после официального окончания самоизоляции.Дождь07:11
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Армия и оружие
Французский журнал Capital назвал Су-57 жемчужиной российской авиации
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Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.
Энергетика
Цены на газ для россиян могут вырасти на 3%
Оптовые цены на газ, который предназначен для реализации населению, могут быть проиндексированы с 1 июля 2020 года, отмечается в документе.
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Путин выступит с обращением по ситуации с коронавирусом
Владимир Путин в ближайшее время выступит с обращением, об этом сообщил Дмитрий Песков.
Здоровье
В Коми подтвержден еще 31 случай заражения коронавирусом
Официально в Коми подтверждены три случая летального исхода у пациентов с коронавирусом, один из них сегодня.
Экономика
ТМК уйдет с Лондонской фондовой биржи
Трубная металлургическая компания (ТМК), подконтрольная миллиардеру Дмитрию Пумпянскому, проведет делистинг своих глобальных депозитарных расписок с Лондонской фондовой биржи (LSE), сообщение опубликовано в разделе LSE для инвесторов.
Политика
На Украине готовятся продлить карантин до мая
Власти Украины намерены продлить действие жёстких карантинных мер, пока введённых до 24 апреля, до начала мая.
Общество
В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом
Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Авто
Названа дата продаж нового Toyota Wildlander
Компания Toyota определилась с датой старта продаж абсолютно нового кроссовера Toyota Wildlander, который создан на базе RAV4.
Политика
Путин обратился к россиянам из-за вируса с фразой «выбора сейчас нет»
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам заявил, что понимает их усталость от изоляции, однако другого выбора нет.
Происшествия
В московской аптеке избили 81-летнего академика-историка
Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин требует привлечь к уголовной ответственности мужчину, избившего в московской аптеке 81-летнего академика Владислава Назарова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
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Берни Сандерс покинул президентскую гонку
Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс прекращает свою президентскую кампанию, открывая бывшему вице-президенту США Джо Байдену путь к номинации в кандидаты от Демократической партии.
Шоу-бизнес
Нюша представила снимки в боди и кожаном плаще из «Матрицы»
Идеи для образа артистки были явно взяты из фильма "Матрица". Кожаные плащи, очки, не хватает только пистолетов в портупеях.
Политика
Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ
Рамзан Кадыров удивился словам Михаила Мишустина о закрытии границ регионов.
Происшествия
Отцу экс-сенатора Арашукова предъявили обвинения в убийстве
Бизнесмену Раулю Арашукову предъявили обвинение в убийстве экс-советника главы Карачаево-Черкесии Фрале Шебзухова, в причастности к которому обвинен и его сын, бывший сенатор Рауф Арашуков, сообщил адвокат бизнесмена Владимир Постанюк.
Политика
Белоруссия попросила ЕС о помощи в борьбе с коронавирусом
Белоруссия попросила Евросоюз о финансовой помощи для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 и ее последствиями, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
Общество
ОГЭ по двум обязательным предметам пройдет очно
Минпросвещения сообщило, что регионы должны очно провести ОГЭ по двум обязательным предметам, пишет РИА "Новости".
Экономика
В ЦБ заявили о возможности второй волны коронавируса в России
Департамент исследований и прогнозирования Банка России заявил, что «истощённость» российской экономики может способствовать второй волне коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.
Общество
В Минздраве рассказали, сколько коронавирус может прожить в квартире
Коронавирус остается в квартире инфицированного до четырех суток, заявил "Газете.ру" главный пульмонолог российского Минздрава Сергей Авдеев.
Космос
Как выглядят Юпитер и Сатурн с Марса
На изображении заметно, что Юпитер движется быстрее Сатурна; как пишет ESA, это объясняется более близким к Марсу расположением первого.
Игры
Observer System Redux выйдет на консолях нового поколения
Космос
Российский космонавт рассказал о возможностях новой ракеты «Союз-2.1а»
Энергетика
Иран предупредил о провале переговоров ОПЕК+ еще до их начала
По словам Зангане, накануне встречи участникам ОПЕК до сих пор неясно, какой объем сокращения предлагается рассмотреть, и на какой срок, какой объем сокращения на себя могут взять США и Канада, от какого уровня предлагается сокращать добычу, а также как предполагается распределить индивидуальные квоты между странами ОПЕК и странами, не входящими в картель.
Экономика
Налог на проценты с депозитов может затронуть больше 1% граждан России
Москва, 8 апреля 2020, 07:35 — REGNUM Необходимость уплаты НДФЛ на процентные доходы по вкладам, превышающим миллион рублей, может затронуть больше граждан России, чем планировалось ранее, пишут 8 апреля «Известия» со ссылкой на экспертов.
Шоу-бизнес
«Крутая тетка»: похудевшая Лолита показала фигуру в облегающем костюме
В кадре постройневшая поп-дива позирует перед зеркалом в гримерке авторского вечернего шоу Ивана Урганта.
Политика
ВТО предписала Украине исполнить решение арбитража по спору с Россией
Сообщается, что 8 апреля 2020 года арбитр, который назначен генеральным директоров ВТО, установил, что Украина должна исполнять решение органов по разрешению споров в отношении антидемпинговых мер на российский нитрат аммония до 15 сентября 2020 года.
Энергетика
Мировую добычу нефти предложили сократить на 20 млн баррелей в сутки
Комиссар железнодорожной комиссии Техаса (курирует вопросы, касающиеся энергоносителей) Райан Ситтон предложил резко сократить мировую добычу нефти на 20 млн баррелей в сутки.
Шоу-бизнес
Лещенко рассказал, как Малахов заставил его нарушить карантин
Как известно, 17 марта Лещенко пришел в телестудию по приглашению Малахова и поучаствовал в съемках передачи.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.