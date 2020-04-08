с чего всё началось

Инициаторы проведения первой акции "Бессмертный полк" в Томске призвали воздержаться от проведения в этом году 9 мая традиционного шествия с портретами фронтовиков и предложили вспомнить солдат в кругу семьи.

Энергетика Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.

Экономика ТМК уйдет с Лондонской фондовой биржи Трубная металлургическая компания (ТМК), подконтрольная миллиардеру Дмитрию Пумпянскому, проведет делистинг своих глобальных депозитарных расписок с Лондонской фондовой биржи (LSE), сообщение опубликовано в разделе LSE для инвесторов.

Авто Названа дата продаж нового Toyota Wildlander Компания Toyota определилась с датой старта продаж абсолютно нового кроссовера Toyota Wildlander, который создан на базе RAV4.

Происшествия В московской аптеке избили 81-летнего академика-историка Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин требует привлечь к уголовной ответственности мужчину, избившего в московской аптеке 81-летнего академика Владислава Назарова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Политика Берни Сандерс покинул президентскую гонку Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс прекращает свою президентскую кампанию, открывая бывшему вице-президенту США Джо Байдену путь к номинации в кандидаты от Демократической партии.

Происшествия Отцу экс-сенатора Арашукова предъявили обвинения в убийстве Бизнесмену Раулю Арашукову предъявили обвинение в убийстве экс-советника главы Карачаево-Черкесии Фрале Шебзухова, в причастности к которому обвинен и его сын, бывший сенатор Рауф Арашуков, сообщил адвокат бизнесмена Владимир Постанюк.

Политика Белоруссия попросила ЕС о помощи в борьбе с коронавирусом Белоруссия попросила Евросоюз о финансовой помощи для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 и ее последствиями, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Космос Как выглядят Юпитер и Сатурн с Марса На изображении заметно, что Юпитер движется быстрее Сатурна; как пишет ESA, это объясняется более близким к Марсу расположением первого.

Энергетика Иран предупредил о провале переговоров ОПЕК+ еще до их начала По словам Зангане, накануне встречи участникам ОПЕК до сих пор неясно, какой объем сокращения предлагается рассмотреть, и на какой срок, какой объем сокращения на себя могут взять США и Канада, от какого уровня предлагается сокращать добычу, а также как предполагается распределить индивидуальные квоты между странами ОПЕК и странами, не входящими в картель.

Экономика Налог на проценты с депозитов может затронуть больше 1% граждан России Москва, 8 апреля 2020, 07:35 — REGNUM Необходимость уплаты НДФЛ на процентные доходы по вкладам, превышающим миллион рублей, может затронуть больше граждан России, чем планировалось ранее, пишут 8 апреля «Известия» со ссылкой на экспертов.

Политика ВТО предписала Украине исполнить решение арбитража по спору с Россией Сообщается, что 8 апреля 2020 года арбитр, который назначен генеральным директоров ВТО, установил, что Украина должна исполнять решение органов по разрешению споров в отношении антидемпинговых мер на российский нитрат аммония до 15 сентября 2020 года.