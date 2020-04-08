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РИА НовостиРИА НовостиИнициаторы «Бессмертного полка» призвали воздержаться от шествия 9 мая

Инициаторы проведения первой акции "Бессмертный полк" в Томске призвали воздержаться от проведения в этом году 9 мая традиционного шествия с портретами фронтовиков и предложили вспомнить солдат в кругу семьи.
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с чего всё началось
Одни из организаторов «Бессмертного полка» выпустили заявление
, в котором сообщили, что считают шествие опасным даже после официального окончания самоизоляции.
Дождь07:11

Подробнее о событии

В «Бессмертном полку» в условиях самоизоляции предложили провести акцию в кругу семьи

Говорит Москва05:02

Решение о проведении «Бессмертного полка» будут принимать индивидуально в каждом регионе

ТАСС12:20

Решение о проведении акции «Бессмертный полк» в этом году будет принимать каждый регион отдельно

Эхо Москвы12:32

Источник заявил о возможности провести «Бессмертный полк» онлайн

Интерфакс05:11

Координатор движения «Бессмертный полк» прокомментировал ситуацию с проведением акции

RT на русском12:53

Игорь Мартынов поддержал идею проведения акции "Бессмертный полк-без границ!"

Пункт Авчера в 05:07

Игорь Мартынов поддержал «Бессмертный полк - онлайн»

Астраханские новостивчера в 05:02
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Французский журнал Capital назвал Су-57 жемчужиной российской авиации

Российская газета вчера в 11:01
Энергетика

Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

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Газета.Ru вчера в 09:51
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Цены на газ для россиян могут вырасти на 3%

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Газета.Ru вчера в 11:56
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Путин выступит с обращением по ситуации с коронавирусом

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Вести ФМ 08:44
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В Коми подтвержден еще 31 случай заражения коронавирусом

Официально в Коми подтверждены три случая летального исхода у пациентов с коронавирусом, один из них сегодня.
ИА БНК 06 апреля в 04:18
Экономика

ТМК уйдет с Лондонской фондовой биржи

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Ведомости 10:08
Политика

На Украине готовятся продлить карантин до мая

Власти Украины намерены продлить действие жёстких карантинных мер, пока введённых до 24 апреля, до начала мая.
Национальная служба новостей 07:00
Общество

В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом

Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Газета.Ru 06 апреля в 15:11
Авто

Названа дата продаж нового Toyota Wildlander

Компания Toyota определилась с датой старта продаж абсолютно нового кроссовера Toyota Wildlander, который создан на базе RAV4.
Новые автомобили вчера в 00:01
Политика

Путин обратился к россиянам из-за вируса с фразой «выбора сейчас нет»

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам заявил, что понимает их усталость от изоляции, однако другого выбора нет.
РБК 09:28
Происшествия

В московской аптеке избили 81-летнего академика-историка

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Интерфакс 08:28
Армия и оружие

«Боевые баркасы»: на чем украинские моряки хотят штурмовать Крым

РИА Новости 01:00
Политика

Берни Сандерс покинул президентскую гонку

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс прекращает свою президентскую кампанию, открывая бывшему вице-президенту США Джо Байдену путь к номинации в кандидаты от Демократической партии.
Газета.Ru 13:00
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Идеи для образа артистки были явно взяты из фильма "Матрица". Кожаные плащи, очки, не хватает только пистолетов в портупеях.
Paparazzi.ru 03:54
Политика

Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ

Рамзан Кадыров удивился словам Михаила Мишустина о закрытии границ регионов.
Общественная служба новостей вчера в 00:47
Происшествия

Отцу экс-сенатора Арашукова предъявили обвинения в убийстве

Бизнесмену Раулю Арашукову предъявили обвинение в убийстве экс-советника главы Карачаево-Черкесии Фрале Шебзухова, в причастности к которому обвинен и его сын, бывший сенатор Рауф Арашуков, сообщил адвокат бизнесмена Владимир Постанюк.
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Политика

Белоруссия попросила ЕС о помощи в борьбе с коронавирусом

Белоруссия попросила Евросоюз о финансовой помощи для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 и ее последствиями, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
Коммерсантъ 13:01
Общество

ОГЭ по двум обязательным предметам пройдет очно

Минпросвещения сообщило, что регионы должны очно провести ОГЭ по двум обязательным предметам, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 10:08
Экономика

В ЦБ заявили о возможности второй волны коронавируса в России

Департамент исследований и прогнозирования Банка России заявил, что «истощённость» российской экономики может способствовать второй волне коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.
RT на русском 10:01
Общество

В Минздраве рассказали, сколько коронавирус может прожить в квартире

Коронавирус остается в квартире инфицированного до четырех суток, заявил "Газете.ру" главный пульмонолог российского Минздрава Сергей Авдеев.
РИА Новости 12:16
Космос

Как выглядят Юпитер и Сатурн с Марса

На изображении заметно, что Юпитер движется быстрее Сатурна; как пишет ESA, это объясняется более близким к Марсу расположением первого.
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Игры

Observer System Redux выйдет на консолях нового поколения

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Российский космонавт рассказал о возможностях новой ракеты «Союз-2.1а»

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Иран предупредил о провале переговоров ОПЕК+ еще до их начала

По словам Зангане, накануне встречи участникам ОПЕК до сих пор неясно, какой объем сокращения предлагается рассмотреть, и на какой срок, какой объем сокращения на себя могут взять США и Канада, от какого уровня предлагается сокращать добычу, а также как предполагается распределить индивидуальные квоты между странами ОПЕК и странами, не входящими в картель.
ТАСС 08:06
Экономика

Налог на проценты с депозитов может затронуть больше 1% граждан России

Москва, 8 апреля 2020, 07:35 — REGNUM Необходимость уплаты НДФЛ на процентные доходы по вкладам, превышающим миллион рублей, может затронуть больше граждан России, чем планировалось ранее, пишут 8 апреля «Известия» со ссылкой на экспертов.
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Шоу-бизнес

«Крутая тетка»: похудевшая Лолита показала фигуру в облегающем костюме

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ВТО предписала Украине исполнить решение арбитража по спору с Россией

Сообщается, что 8 апреля 2020 года арбитр, который назначен генеральным директоров ВТО, установил, что Украина должна исполнять решение органов по разрешению споров в отношении антидемпинговых мер на российский нитрат аммония до 15 сентября 2020 года.
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Мировую добычу нефти предложили сократить на 20 млн баррелей в сутки

Комиссар железнодорожной комиссии Техаса (курирует вопросы, касающиеся энергоносителей) Райан Ситтон предложил резко сократить мировую добычу нефти на 20 млн баррелей в сутки.
News.ru 12:33
Шоу-бизнес

Лещенко рассказал, как Малахов заставил его нарушить карантин

Как известно, 17 марта Лещенко пришел в телестудию по приглашению Малахова и поучаствовал в съемках передачи.
Вечерний курьер 08:59
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости 10:55
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