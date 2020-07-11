Как сообщает РИА Новости, экспериментальная вакцина против COVID-19, тестирование которой в июне одобрил Минздрав, разработана усилиями сотрудников исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.

Участников испытаний вакцины от COVID-19 выпишут на следующей неделе

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