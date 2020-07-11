Коронавирус
Территория новостейУчастников испытаний вакцины от COVID-19 выпишут на следующей неделе
Как сообщает РИА Новости, экспериментальная вакцина против COVID-19, тестирование которой в июне одобрил Минздрав, разработана усилиями сотрудников исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 02:44, Ашберн
Общество
Полиция назвала организатора несогласованных акций в поддержку Фургала
Известия вчера в 06:20
Единоборства
Российский боксер Пётр Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе
Российский боксер взял верх техническим нокаутом. Таким образом Ян стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе.
REGNUM 00:22
Общество
Московские врачи вылечили от коронавируса еще 465 пациентов
В Москве от коронавируса вылечились еще 465 пациентов.
Газета.Ru 02:32
Общество
Американец скончался после «коронавирусной вечеринки»
Житель Техаса посетил «коронавирусную вечеринку», заболел и скончался, пишет 11 июля The New York Post.
Известия 00:25
Космос
Первый запуск китайской ракеты «Куайчжоу-11» потерпел неудачу
Во время первого запуска ракеты «Куайчжоу-11» с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу произошли технические неполадки.
ToDay News Ufa 10 июля в 06:03
Футбол
Арбитр Федотов: Заболотный не фолил на Понсе, это не пенальти
Арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Спартак».
Чемпионат вчера в 14:50
Общество
Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6
Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM 10 июля в 13:02
Общество
Адвокат Ефремова отверг обвинения в пиаре на резонансном деле
Адвокат актера Михаила Ефремова, которого поместили под домашний арест после смертельного ДТП с его участием, Эльман Пашаев отверг обвинения в пиаре на резонансном деле.
Газета.Ru 02:08
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru 10 июля в 09:52
Общество
Мишустин в Татарии провёл совещание по строительству автотрассы М-12
Ранее ИА REGNUM сообщало, 10 июля председатель правительства РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей двухдневной поездки в Татарию посетил завод по производству углеродного волокна в особой экономической зоне (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Алабуга».
REGNUM 10 июля в 08:29
Наука
В атмосфере Земли зафиксировали звенящий звук
Evo-rus.com 10 июля в 09:17
Шоу-бизнес
Борису Корчевникову досталось после интервью с Анастасией Волочковой
RuNews24.ru вчера в 16:23
Киберспорт
Devolver Digital показала первый геймплей Shadow Warrior 3
Игромания.ру вчера в 15:12
Игры
Watch Dogs 2 — как бесплатно скачать и установить
12 июля, во время презентации Ubisoft Forward, разработчики будут бесплатно раздавать Watch Dogs 2. В этой заметке мы расскажем, как скачать и установить игру через приложение Ubisoft.
Чемпионат вчера в 20:37
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
Происшествия
Сын экс-министра спорта насмерть сбил велосипедиста в Подольске
В подмосковном Подольске иномарка BMW X6 11 июля насмерть сбила велосипедиста.
Известия вчера в 17:16
Общество
С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии
Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа.
Российская газета вчера в 21:40
Общество
Онищенко назвал КНР самой безопасной страной для путешествий
Депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что Китай является наиболее безопасной страной для путешествий на данный момент.
RT на русском вчера в 23:08
Происшествия
Полицейский подтвердил нахождение Ефремова за рулем во время ДТП
Lenta.ru вчера в 10:09
Происшествия
Жильцов дома в Нижнем Новгороде временно расселят после взрыва газа
Жители дома в Нижнем Новгороде, где в субботу утром произошел взрыв газа с последующим возгоранием, будут размещены в двух пунктах временного размещения.
Вести ФМ вчера в 09:32
Общество
В России успешно завершены испытания вакцины от коронавируса
Исследование первой в мире вакцины от COVID-19 на добровольцах в Сеченовском университете успешно завершилось.
Коммерсантъ 01:08
Фигурное катание
Тутберидзе признана ISU лучшим тренером мира
РИА Новости вчера в 10:38
Общество
Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля
Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости 10 июля в 11:00
Политика
Трамп признал ответственность за кибератаку против российской компании
Ранее уже сообщалось, что Трамп одобрил кибератаку военных США против российского агентства во время промежуточных выборов 2018 года.
Вести.Ru вчера в 03:38
Здоровье
Россиян предупредили об опасности употребления кофе в жару
Врач-терапевт, иммунолог, аллерголог Ирина Ярцева рассказала, что в жаркую погоду лучше ограничить употребление кофе, чтобы не нанести вред организму.
ФедералПресс вчера в 21:21
Общество
Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19
Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
РИА Новости вчера в 22:30
Общество
Коронавирусом за сутки в Саратовской области заразились 92 человека
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 12 июля выявлено 92 новых пациента с коронавирусом.
Регион 64 02:07
Политика
Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым
Газета.Ru вчера в 06:40
Шоу-бизнес
Асмус не стерпела комментариев о своем немытом лице
Актриса написала, что ее удивили комментарии о том, что она совершенно не моет свое лицо.
SM News вчера в 13:30
Здоровье
Диетолог назвала способ есть бургеры и чипсы без вреда для здоровья
Врач-диетолог, ведущий научный сотрудник НИИ питания РАМН Ольга Григорян развеяла миф об абсолютно вредной пище и рассказала, в каком количестве можно употреблять чипсы или бургеры, чтобы не навредить здоровью.
Известия 01:01