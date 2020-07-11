В пятницу Минобороны информировало, что началась завершающая стадия клинических испытаний. Уточнялось, что 15 июля первую группу добровольцев, тестирующих вакцину, после сдачи контрольных анализов выпишут, они вернутся к местам службы.

Участников испытаний вакцины от COVID-19 выпишут на следующей неделе

Политика Абхазия выразила готовность открыть границу и принимать российских туристов Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что республика готова открыть границу с Россией и начать принимать организованные группы туристов, цитирует "Интерфакс". 17

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции. 5,9K

Происшествия Популярная российская мотоблогер погибла в Подмосковье В Московской области в результате ДТП погибла популярная российская мотоблогер Ксения Никитина. 65

Политика Правительство Нидерландов подаст в ЕСПЧ иск к России по делу MH17 Голландское правительство намерено подать иск к России в Европейский суд по правам человека в связи с ролью страны в крушении рейса MH17, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Нидерландов. 1,8K

Политика Эрдоган прокомментировал мнение других стран по собору Святой Софии Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мнение других стран не повлияет на намерение властей сменить статус собора Святой Софии в Стамбуле. 29

Политика Мендель прокомментировала новости о беременности от Зеленского Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель опровергла информацию "24 канала" о том, что она якобы ждет ребенка от Зеленского. 3

Общество В мире за сутки выявили более 219 тыс. случаев заражения коронавирусом Днем ранее за сутки было выявлено 228 102 случая заражения и 5 565 летальных исходов.

Экономика Суд разрешил британскому банку не платить по долгу перед Вексельбергом По решению Апелляционного суда, Cynergy Bank Limited был вынужден выполнить условие договора и перестать платить по кредиту, так как в противном случае США могли бы ввести вторичные санкции против британского банка за трансакции с подсанкционным лицом — господином Вексельбергом. 286

Автоспорт Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Штирии, Квят стал 14-м Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон завоевал "поул-позишн" на втором этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Штирии, который проходит в Австрии.