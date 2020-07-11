Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиУчастников испытаний вакцины от COVID-19 выпишут на следующей неделе

В пятницу Минобороны информировало, что началась завершающая стадия клинических испытаний. Уточнялось, что 15 июля первую группу добровольцев, тестирующих вакцину, после сдачи контрольных анализов выпишут, они вернутся к местам службы.
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Учёный рассказал о состоянии участников испытания вакцины от COVID-19

RT на русском12:48

Врач сообщил о состоянии участников испытаний вакцины от коронавируса

Комсомольская правда12:37

В Сеченовском университете сообщили, что вакцина от COVID-19 создана искусственно

Газета.Ru12:41

Ученые рассказали о состоянии испытавших вакцину от COVID-19 добровольцев

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Взгляд.ру12:22

Что из себя представляет и как переносится добровольцами российская вакцина

Вести.Ru12:35

Участников испытаний вакцины от COVID-19 выпишут на следующей неделе

РИА Новости12:31
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Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 12:58, Ашберн
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В Петербурге неизвестный ограбил банк на четыре миллиона рублей

"Угрожая указанным предметом сотруднику учреждения, похитил около четырех миллионов рублей", — говорится в сообщении.
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Абхазия выразила готовность открыть границу и принимать российских туристов

Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что республика готова открыть границу с Россией и начать принимать организованные группы туристов, цитирует "Интерфакс".
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В России предложили провести деноминацию рубля

Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
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Общество

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Общество

Полиция назвала организатора несогласованных акций в поддержку Фургала

Организатором несогласованных акций в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала выступила команда политика.
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Авто

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В Минске стартовала массовая сборка дизельных моторов для отечественных внедорожников "УАЗ", а также для малотоннажных грузовиков и фургонов "ГАЗель".
Новые автомобили 05:17
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СК сообщил об угрозах участникам суда по делу губернатора Фургала

ИА DixiNews // Новости Москвы вчера в 06:07
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Игры

Sony инвестирует $250 млн в Epic Games

Японская компания Sony подтвердила сообщения о инвестициях в размере $250 млн в компанию Epic Games.
ПРАЙМ вчера в 05:56
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Происшествия

Популярная российская мотоблогер погибла в Подмосковье

В Московской области в результате ДТП погибла популярная российская мотоблогер Ксения Никитина.
Газета.Ru 11:37
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Политика

Правительство Нидерландов подаст в ЕСПЧ иск к России по делу MH17

Голландское правительство намерено подать иск к России в Европейский суд по правам человека в связи с ролью страны в крушении рейса MH17, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Нидерландов.
Аргументы и Факты вчера в 09:40
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Шоу-бизнес

Антон Табаков празднует 60-летие

RT на русском 03:00
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Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

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«Сочи» и «Спартак» объявили стартовые составы на матч 28-го тура РПЛ

Тренерские штабы «Сочи» и «Спартака» объявили стартовые составы команд на матч 28-го тура РПЛ, который состоится в Сочи.
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Армия и оружие

Опубликовано видео ракетных стрельб «Петра Великого» в Баренцевом море

Северный флот опубликовал кадры ракетных стрельб на учениях в Баренцевом море.
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Политика

Эрдоган прокомментировал мнение других стран по собору Святой Софии

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мнение других стран не повлияет на намерение властей сменить статус собора Святой Софии в Стамбуле.
RT на русском 11:01
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Происшествия

Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей

Коммерсантъ 10:49
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Политика

Мендель прокомментировала новости о беременности от Зеленского

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель опровергла информацию "24 канала" о том, что она якобы ждет ребенка от Зеленского.
Вести.Ru 11:36
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Футбол

«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов

В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
Вести.Ru вчера в 07:00
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Общество

В мире за сутки выявили более 219 тыс. случаев заражения коронавирусом

Днем ранее за сутки было выявлено 228 102 случая заражения и 5 565 летальных исходов.
ТАСС 12:32
Политика

Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам

Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru вчера в 03:36
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Экономика

В России выплату в 12 тыс. рублей получат более 1,5 млн пенсионеров

По словам одного из профессоров Финансового Университета при правительстве Российской Федерации А.Сафонова, российским пенсионерам одновременно выплатят 12 700 рублей.
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Apple предупредила о последствиях заклеивания веб-камеры MacBook

Пользователи, которые опасаются слежки за ними при помощи встроенной в ноутбук веб-камеры, часто заклеивают объектив.
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Футбол

Главного тренера ФК «Спартак» дисквалифицировали до конца сезона

РФС принял решение наказать наставника «Спартака» Доменико Тедеско за поведение в матче с «Локомотивом» в рамках чемпионата России.
Vprognoze.ru вчера в 15:13
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Экономика

Суд разрешил британскому банку не платить по долгу перед Вексельбергом

По решению Апелляционного суда, Cynergy Bank Limited был вынужден выполнить условие договора и перестать платить по кредиту, так как в противном случае США могли бы ввести вторичные санкции против британского банка за трансакции с подсанкционным лицом — господином Вексельбергом.
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«Ливерпуль» сыграл вничью с «Бернли» в чемпионате Англии

РИА Новости 11:58
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Полицейский подтвердил нахождение Ефремова за рулем во время ДТП

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Трамп считает, что Канье Уэст отберет голоса афроамериканцев у Байдена

Газета.Ru 11:12
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Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Штирии, Квят стал 14-м

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон завоевал "поул-позишн" на втором этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Штирии, который проходит в Австрии.
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Тутберидзе признали лучшим тренером мира в фигурном катании

Международный союз конькобежцев (ISU) признал Этери Тутберидзе лучшим тренером мира в фигурном катании.
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Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым

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