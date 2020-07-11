Коронавирус
РИА НовостиУчастников испытаний вакцины от COVID-19 выпишут на следующей неделе
Добровольцы, которым вводили вакцину от COVID-19 в рамках клинического исследования, будут иметь возможность позвонить врачу-исследователю при малейших изменениях самочувствия, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук.
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Препарат представляет из себя рекомбинантную аденовирусную вакцину, которая, по сути, является неживой и создана искусственно. Фактически, она не содержала в себе частей коронавируса.
— Вадим Тарасов, российский хоккеистГазета.Ru 12:41
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Сочи — Спартак 1:0 (2-й тайм)
Счет в игре становится 1:0 в пользу хозяев поля. Защитник Павел Маслов проводит всего седьмой матч за основной состав "Спартака".
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«Зенит» и «Ахмат» сыграли вничью в матче РПЛ
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Мотоблогер Ксения Никитина погибла в ДТП в Подмосковье
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«АвтоВАЗ» начал производить внедорожники Niva под брендом Lada
В пятницу, 10 июля, компания "АвтоВАЗ" официально объявила о запуске производства Chevrolet Niva под новым названием Lada Niva на заводе "Лада Запад Тольятти".
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Apple предупредила о последствиях заклеивания веб-камеры MacBook
Пользователи, которые опасаются слежки за ними при помощи встроенной в ноутбук веб-камеры, часто заклеивают объектив.
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Обвиняемых в убийстве 8-летней девочки арестовали на Сахалине
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Госсекретарь США Майк Помпео отреагировал на критику ООН в связи с убийством американскими силами высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани.
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Вальядолид — Барселона 0:1 (2-й тайм)
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Общество
Спецназовец по прозвищу Капитан Америка покончил с собой
Старший сержант спецназа воздушно-десантных войск США Эндрю Кристиан Маркезано (Andrew Christian Marckesano), известный своим прозвищем Капитан Америка, покончил с собой на глазах у жены.
Lenta.ru 12:30
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Эрдоган отказался считаться со мнением других стран по Святой Софии
Мнение других государств не учитывается при определении конфессиональной принадлежности Святой Софии в Стамбуле, значение имеет только воля турецкого народа.
РБК 13:56
Политика
Вице-премьер Украины оценил сроки мирного возвращения Донбасса
Безопасное возвращение территорий Донбасса в состав Украины займет минимум 25 лет, столько времени необходимо для изменения мышления жителей региона.
РБК 09:39
Происшествия
В мэрии ингушской столицы и фонде соцстраха начались обыски
Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в администрации города Магас (Ингушетия), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 13:21
Авто
«Силовые машины» перешли к практическому этапу создания газовых турбин большой мощности
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«Новая газета»: Антиправительственная армия фельдмаршала Халифы Хафтара использует в Ливии броневики ЧВК Вагнера
Силам Халифы Хафтара пришлось отступить от Триполи в конце мая – фото и видео процесса, как пишет «Новая газета», распространились в сети.
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ПФР разъяснил порядок выплаты надбавок пенсионерам за «советский стаж»
В пенсионном фонде рассказали, как будут увеличиваться выплаты для россиян, имеющих трудовой стаж еще во времена СССР.
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Джефф Кейли: Valve отменила 5 игр по вселенной Half-Life
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Россиянин Шварцман победил в первой гонке второго этапа «Формулы-2»
Российский гонщик команды Prema Роберт Шварцман одержал победу в первой гонке второго этапа «Формулы-2» — Гран-при Штирии.
RT на русском 13:56
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Кудрин сообщил о застое в экономике
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин сообщил выпускникам Российской экономической школы о застое в российской экономике, который можно преодолеть структурными реформами.
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Агент Маньяков сообщил о срыве трансфера Кокорина в топ-клуб Испании
Известный агент Александр Маньяков посредством своего Telegram-канала сообщил о срыве перехода нападающего Александра Кокорина в топ-клуб Испании.
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Нидерланды подадут иск против России в ЕСПЧ в связи с крушением MH17
Власти Нидерландов заявили о намерении подать иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с делом о сбитом над Донбассом в 2014 году малайзийском «Боинге» MH17.
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