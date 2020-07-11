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РИА НовостиРИА НовостиУчастников испытаний вакцины от COVID-19 выпишут на следующей неделе

Добровольцы, которым вводили вакцину от COVID-19 в рамках клинического исследования, будут иметь возможность позвонить врачу-исследователю при малейших изменениях самочувствия, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук.
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Вадим Тарасов
Препарат представляет из себя рекомбинантную аденовирусную вакцину, которая, по сути, является неживой и создана искусственно. Фактически, она не содержала в себе частей коронавируса.
— Вадим Тарасов, российский хоккеистГазета.Ru 12:41

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