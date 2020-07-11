Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиУчастников испытаний вакцины от COVID-19 выпишут на следующей неделе

Добровольцы, которым вводили вакцину от COVID-19 в рамках клинического исследования, будут иметь возможность позвонить врачу-исследователю при малейших изменениях самочувствия, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук.
Читать в источнике
Комментировать186
Вадим Тарасов
Фактически она не содержала в себе частей коронавируса, но принцип ее действия таков, что она должна вызывать иммунитет, иммунный ответ, схожий с иммунным ответом, который возникает на коронавирус.
— Вадим Тарасов, российский хоккеистКоммерсантъ 15:03

Подробнее о событии

Врач сообщил о состоянии добровольцев после вакцинации от COVID-19

РБК14:17

Участников испытаний вакцины от COVID-19 выпишут через четыре дня

Газета.Ru15:18

В России рассказали о самочувствии добровольцев после вакцины от коронавируса

Lenta.ru13:00

Учёный рассказал о состоянии участников испытания вакцины от COVID-19

RT на русском12:48

Что из себя представляет и как переносится добровольцами российская вакцина

Вести.Ru12:35

Ученые рассказали о состоянии испытавших вакцину от COVID-19 добровольцев

Известия12:25

Участников испытаний вакцины от COVID-19 выпишут на следующей неделе

РИА Новости12:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 16:05, Ашберн
Происшествия

Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей

Коммерсантъ 10:49
836
Общество

В Петербурге похоронили разбившуюся на Бали 18-летнюю россиянку

Похороны разбившейся на мотоцикле на Бали 18-летней россиянки Анастасии Зубриной, известной в социальных сетях как Настя Тропицель, прошли в субботу на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщил отец погибшей девушки.
РИА Новости 13:32
11
Общество

В Хабаровском крае прошли митинги в поддержку Фургала

BFM.ru 02:40
7K
Происшествия

В Петербурге при падении деревьев из-за ветра пострадали два человека

Два человека пострадали при падении деревьев из-за усиления ветра в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС.
РИА Новости 13:28
4
Экономика

Кудрин сообщил о застое в экономике

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин сообщил выпускникам Российской экономической школы о застое в российской экономике, который можно преодолеть структурными реформами.
RT на русском 11:19
1,7K
Происшествия

Мотоблогер Ксения Никитина погибла в ДТП в Подмосковье

В ДТП в Сергиево-Посадском районе Подмосковья погибла известный мотоблогер Ксения Никитина.
BFM.ru 13:49
466
Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
6K
Футбол

«Спартак» проиграл «Сочи» в матче РПЛ

Футболисты московского "Спартака" уступили на выезде "Сочи" в матче 28-го тура чемпионата России.
РИА Новости 15:34
Происшествия

В Петербурге неизвестный ограбил банк на четыре миллиона рублей

РИА Новости 12:12
313
Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

РИА Новости 08:26
2,4K
Общество

Московским депутатам дали подписать акт приема работ с исчезающими чернилами

В Москве депутатам дали подписать акт приема капремонта по лифтам, на котором сумма была прописана исчезающими чернилами.
Коммерсантъ 12:33
28
Армия и оружие

В США рассказали о способности Украины «взрывать российские танки»

Piter.tv вчера в 03:30
4
Футбол

Солигорский «Шахтер» разгромил «Городею» и стал лидером чемпионата Белоруссии

Солигорский «Шахтер» дома обыграл «Городею» в матче 17-го тура чемпионата Белоруссии.
Матч ТВ 15:18
Футбол

Вальядолид — Барселона 0:1

Форвард «Барселоны» Лионель Месси отметился результативной передачей в матче 36-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида».
Матч ТВ 14:55
Политика

Мендель прокомментировала новости о беременности от Зеленского

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель опровергла информацию "24 канала" о том, что она якобы ждет ребенка от Зеленского.
Вести.Ru 11:36
5
Футбол

Семак назвал серьёзной полученную Лунёвым в матче с «Ахматом» травму

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал травму, полученную голкипером Андреем Лунёвым в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».
RT на русском 15:33
Происшествия

Власти расселят эвакуированных жильцов дома в Нижнем Новгороде

Власти расселят эвакуированных жильцов дома в Нижнем Новгороде, где произошёл взрыв газа.
RT на русском 03:18
Происшествия

При захвате церкви в Йоханнесбурге погибли пять человек

REGNUM 08:10
33
Религия

В РПЦ раскритиковали идею превращения собора Святой Софии в мечеть

Evo-rus.com 13:59
6
Единоборства

Ян и Алду показали одинаковый вес перед турниром UFC 251

CT news вчера в 12:07
7
Общество

Спецназовец по прозвищу «Капитан Америка» совершил самоубийство

Газета.Ru 14:25
3
Общество

Работники предприятия «Радон» организовали слив химотходов у Московского завода полиметаллов

Эхо Москвы 12:32
Футбол

Футболист клуба АПЛ признался в нетрадиционной сексуальной ориентации

Футболист клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.
Lenta.ru 10:30
Шоу-бизнес

Бруклин Бекхэм объявил о помолвке с Николой Пельтц

Бруклин Бекхэм обручился со своей возлюбленной Николой Пельтц — об этом старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм сообщил в Instagram.
Salt Mag 10:57
1
Здоровье

Число заразившихся коронавирусом в России достигло 720 тысяч

По оценкам ТАСС, суточный рост числа заболевших в России пять дней не превышает 0,9%. Число выздоровевших превысило 69% от общего числа случаев заражения коронавирусом в стране.
Новая газета 03:34
Общество

С 15 июля миллионы компаний в России получат по 15 тыс.рублей

Миллионы жителей России смогут получить новую финансовую поддержку от государства с 15 июля.
Общественная служба новостей 13:36
20
Игры

GTA: San Andreas показали с современной графикой

Моддеры из ArcadiaSquad показали GTA: San Andreas, вышедшую в 2004 году, с современной графикой.
Ferra 12:00
3
Авто

«АвтоВАЗ» начал производить внедорожники Niva под брендом Lada

В пятницу, 10 июля, компания "АвтоВАЗ" официально объявила о запуске производства Chevrolet Niva под новым названием Lada Niva на заводе "Лада Запад Тольятти".
Новые автомобили 10:47
275
Общество

В Москве за сутки умерли 27 пациентов с коронавирусом

РИА Новости 15:59
1,3K
Происшествия

В Дагестане задержаны участники банды, занимавшейся оборотом оружия

Правоохранительные органы в Дагестане задержали участников бандгруппы, подозреваемых в незаконном обороте оружия и боеприпасов.
RT на русском 14:59
Как работают Яндекс.Новости?
Главное