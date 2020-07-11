Коронавирус
РИА НовостиУчастников испытаний вакцины от COVID-19 выпишут на следующей неделе
Добровольцы, которым вводили вакцину от COVID-19 в рамках клинического исследования, будут иметь возможность позвонить врачу-исследователю при малейших изменениях самочувствия, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук.
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Фактически она не содержала в себе частей коронавируса, но принцип ее действия таков, что она должна вызывать иммунитет, иммунный ответ, схожий с иммунным ответом, который возникает на коронавирус.
— Вадим Тарасов, российский хоккеистКоммерсантъ 15:03
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