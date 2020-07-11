Фактически она не содержала в себе частей коронавируса, но принцип ее действия таков, что она должна вызывать иммунитет, иммунный ответ, схожий с иммунным ответом, который возникает на коронавирус.

Добровольцы, которым вводили вакцину от COVID-19 в рамках клинического исследования, будут иметь возможность позвонить врачу-исследователю при малейших изменениях самочувствия, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук.

Участников испытаний вакцины от COVID-19 выпишут на следующей неделе

Общество В Петербурге похоронили разбившуюся на Бали 18-летнюю россиянку Похороны разбившейся на мотоцикле на Бали 18-летней россиянки Анастасии Зубриной, известной в социальных сетях как Настя Тропицель, прошли в субботу на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщил отец погибшей девушки. 11

Экономика Кудрин сообщил о застое в экономике Глава Счётной палаты Алексей Кудрин сообщил выпускникам Российской экономической школы о застое в российской экономике, который можно преодолеть структурными реформами. 1,7K

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции. 6K

Футбол «Спартак» проиграл «Сочи» в матче РПЛ Футболисты московского "Спартака" уступили на выезде "Сочи" в матче 28-го тура чемпионата России.

Футбол Вальядолид — Барселона 0:1 Форвард «Барселоны» Лионель Месси отметился результативной передачей в матче 36-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида».

Политика Мендель прокомментировала новости о беременности от Зеленского Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель опровергла информацию "24 канала" о том, что она якобы ждет ребенка от Зеленского. 5

Футбол Семак назвал серьёзной полученную Лунёвым в матче с «Ахматом» травму Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал травму, полученную голкипером Андреем Лунёвым в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».

Происшествия Власти расселят эвакуированных жильцов дома в Нижнем Новгороде Власти расселят эвакуированных жильцов дома в Нижнем Новгороде, где произошёл взрыв газа.

Шоу-бизнес Бруклин Бекхэм объявил о помолвке с Николой Пельтц Бруклин Бекхэм обручился со своей возлюбленной Николой Пельтц — об этом старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм сообщил в Instagram. 1

Здоровье Число заразившихся коронавирусом в России достигло 720 тысяч По оценкам ТАСС, суточный рост числа заболевших в России пять дней не превышает 0,9%. Число выздоровевших превысило 69% от общего числа случаев заражения коронавирусом в стране.

Авто «АвтоВАЗ» начал производить внедорожники Niva под брендом Lada В пятницу, 10 июля, компания "АвтоВАЗ" официально объявила о запуске производства Chevrolet Niva под новым названием Lada Niva на заводе "Лада Запад Тольятти". 275