Участников испытаний второй вакцины от коронавируса успешно выписали

Все участники клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной центром «Вектор», выписаны из стационара и чувствуют себя хорошо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор. Все девять участников первого этапа были двукратно вакцинированы.