Участников испытаний второй вакцины от коронавируса успешно выписали
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Все участники клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной центром «Вектор», выписаны из стационара и чувствуют себя хорошо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор. Все девять участников первого этапа были двукратно вакцинированы.В источнике
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Добровольцы первого этапа испытаний вакцины от коронавируса центра «Вектор» покинули стационар
Комсомольская правда03:45