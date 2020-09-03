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Православие и Мир
Православие и Мир

Участников испытаний второй вакцины от коронавируса успешно выписали

Все участники клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной центром «Вектор», выписаны из стационара и чувствуют себя хорошо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор. Все девять участников первого этапа были двукратно вакцинированы.В источнике
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Комсомольская правда

Добровольцы первого этапа испытаний вакцины от коронавируса центра «Вектор» покинули стационар

Комсомольская правда03:45
Lenta.ru

Раскрыты результаты первых испытаний второй российской вакцины от COVID-19

Lenta.ru03:29
РБК

Получившие вакцину «Вектора» от COVID добровольцы прошли первый этап

РБК02:58
ТАСС

У всех привитых вакциной «Вектора» добровольцев выработались антитела к коронавирусу

ТАСС04:20
РИА Новости

У всех испытывавших вакцину «Вектора» выработались антитела к COVID-19

РИА Новости04:00
Известия

Роспотребнадзор сообщил о выработке антител у испытавших вакцину «Вектора» добровольцев

Известия03:59
Агентство Москва

Роспотребнадзор: Антитела к COVID есть у всех добровольцев, испытавших вакцину «Вектора»

Агентство Москва04:22

«Зеленые» потребовали остановить «Северный поток-2» из-за Навального

Немецкая партия «Союз 90 / Зеленые» потребовала от правительства страны свернуть строительство газопровода «Северный поток-2» из-за отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального.
«Зеленые» потребовали остановить «Северный поток-2» из-за Навального
РБКвчера в 14:50
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Госдеп пригрозил России последствиями при применении силы в Белоруссии

1 сентября агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников США сообщило, что Вашингтон может рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении России в случае более открытого вмешательства в дела Белоруссии.
Известия04:24
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Минфин опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей

Пресс-служба Министерства финансов РФ опровергла сообщение, опубликованное в "Ведомостях", что ведомство предлагает ввести новые налоги с продаж подержанных вещей на электронных площадках и в соцсетях.
Российская газета04:50
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Фонд развития предпринимательства Якутии обвинили в мошенничестве

Уголовное дело заведено на гендиректора Фонда развития предпринимательства Якутии и ее заместителя, обвиняемых в мошенничестве на сумму свыше 70 миллионов рублей и коммерческом подкупе, сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по республике Надежда Дворецкая.
РИА Новости00:41
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Суд приостановил рассмотрение дела Дерипаски против Навального

Судебная инстанция приняла решение о приостановлении ходатайства бизнесмена Олега Дерипаска блогеру Алексею Навальному после того, как последний опубликовал на своем Youtube-канале видео, порочащие деловую репутацию предпринимателя.
Народные новости05:48
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