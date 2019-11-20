Российский дуэт Денберела Ооржака и Татьяны Меженцевой должен выступить третьим на конкурсе "Детское Евровидение - 2019", финал которого пройдет в Польше в городе Гливице на юге страны 24 ноября. "Детское Евровидение" проводится ежегодно с 2003 года.

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